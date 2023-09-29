29 сентября 2023

Президент «Урала» назвал «говном» судейство в матче с «Ростовом»

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Матч ФК Урал - ФК Рубин. Екатеринбург , иванов григорий, фк урал, футбольный клуб урал
После ничьи с «Ростовом» Григорий Иванов назвал судейство «говном» Фото:

Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов назвал «говном» судейство в матче против «Ростова». Встреча закончилась со счетом 2:2.

«Зачем проявлять корректность? Вы же сами все видели. Судейство было говном!» — передает слова Григория Иванова «Матч ТВ».

Встреча прошла вечером 29 сентября в Ростове-на-Дону и завершилась ничьей. Во время игры судья назначил пенальти в ворота «Урала» на 33 минуте матча. Также на 79 минуте игры был удален футболист екатеринбургского клуба Андрей Егорычев.

Ранее ФК «Урал» планировал подать жалобу экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС). Это произошло после поражения от футбольного клуба «Краснодар» со счетом 2:0. Григорий Иванов тогда считал, что арбитр на VAR зря вмешался в эпизод с забитым голом соперника.

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Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов назвал «говном» судейство в матче против «Ростова». Встреча закончилась со счетом 2:2. «Зачем проявлять корректность? Вы же сами все видели. Судейство было говном!» — передает слова Григория Иванова «Матч ТВ». Встреча прошла вечером 29 сентября в Ростове-на-Дону и завершилась ничьей. Во время игры судья назначил пенальти в ворота «Урала» на 33 минуте матча. Также на 79 минуте игры был удален футболист екатеринбургского клуба Андрей Егорычев. Ранее ФК «Урал» планировал подать жалобу экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС). Это произошло после поражения от футбольного клуба «Краснодар» со счетом 2:0. Григорий Иванов тогда считал, что арбитр на VAR зря вмешался в эпизод с забитым голом соперника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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