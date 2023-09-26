Президент «Урала» Иванов разнес судейство за матч с «Краснодаром»

27 сентября 2023 в 12:13 Размер текста - 17 +

Григорий Иванов считает, что VAR вредит российскому футболу Фото: Анна Майорова © URA.RU Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов остался недоволен судейством после матча с «Краснодаром», который закончился поражением для уральского клуба. После матча «Урал» подал жалобу на судейство. Иванов считает, что арбитр на VAR зря вмешался в эпизод с забитым голом соперника. Арбитр отменил гол «Краснодара» из-за офсайда. Позднее вмешался помощник на VAR и гол был засчитан. «VAR не должен был вмешиваться во второй забитый гол „Краснодара“. Сидит где-то молодой мальчик, которого никто не знает и не видит, и вмешивается! Зачем? <…> Выходит, что сегодня VAR для нашего футбола — это зло!» — сказал Иванов. Его слова приводит пресс-служба команды на официальном сайте. Также Иванов считает, что в начале чемпионата российские судьи допускали меньше ошибок. «Казалось бы, дальше судьи должны были войти в ритм, набрать форму, допускать меньше ошибок. Но получается наоборот. Нас нормально судили в начале чемпионата, и не потому что мы тогда выигрывали. Мы же смотрим, анализируем и делаем выводы, а когда арбитр необъективен, это сразу заметно», — добавил президент уральского клуба. Он считает, что глава судейского департамента должен встречаться не только с журналистами, но и руководителями команд, чтобы обсуждать спорные эпизоды. Матч между «Уралом» и «Краснодаром» прошел 24 сентября в рамках девятого тура Российской премьер-лиги. Он закончился со счетом 2:0 в пользу «Краснодара». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов остался недоволен судейством после матча с «Краснодаром», который закончился поражением для уральского клуба. После матча «Урал» подал жалобу на судейство. Иванов считает, что арбитр на VAR зря вмешался в эпизод с забитым голом соперника. Арбитр отменил гол «Краснодара» из-за офсайда. Позднее вмешался помощник на VAR и гол был засчитан. «VAR не должен был вмешиваться во второй забитый гол „Краснодара“. Сидит где-то молодой мальчик, которого никто не знает и не видит, и вмешивается! Зачем? <…> Выходит, что сегодня VAR для нашего футбола — это зло!» — сказал Иванов. Его слова приводит пресс-служба команды на официальном сайте. Также Иванов считает, что в начале чемпионата российские судьи допускали меньше ошибок. «Казалось бы, дальше судьи должны были войти в ритм, набрать форму, допускать меньше ошибок. Но получается наоборот. Нас нормально судили в начале чемпионата, и не потому что мы тогда выигрывали. Мы же смотрим, анализируем и делаем выводы, а когда арбитр необъективен, это сразу заметно», — добавил президент уральского клуба. Он считает, что глава судейского департамента должен встречаться не только с журналистами, но и руководителями команд, чтобы обсуждать спорные эпизоды. Матч между «Уралом» и «Краснодаром» прошел 24 сентября в рамках девятого тура Российской премьер-лиги. Он закончился со счетом 2:0 в пользу «Краснодара».