В Нижневартовске выпал первый снег Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО), а также на Самотлорском, Хохряковском и Тюменском месторождениях выпал первый снег. Фото и видео снегопада жители публикуют в соцсетях.

«Первый нижневартовский снеговик уже готов!», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». Снег выпал на Самотлорском, Хохряковском и Тюменском месторождениях.

Ранее синоптики сообщили, что в ночь на 30 сентября в некоторых районах ХМАО выпадет первый снег. Температура воздуха в регионе опустится до -5 градусов.