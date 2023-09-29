29 сентября 2023

В некоторых районах ХМАО выпал первый снег. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Апрельский снегопад. Екатеринбург, снег, снегопад
В Нижневартовске выпал первый снег Фото:

В Нижневартовске (ХМАО), а также на Самотлорском, Хохряковском и Тюменском месторождениях выпал первый снег. Фото и видео снегопада жители публикуют в соцсетях.

«Первый нижневартовский снеговик уже готов!», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». Снег выпал на Самотлорском, Хохряковском и Тюменском месторождениях.

Ранее синоптики сообщили, что в ночь на 30 сентября в некоторых районах ХМАО выпадет первый снег. Температура воздуха в регионе опустится до -5 градусов.

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В Нижневартовске (ХМАО), а также на Самотлорском, Хохряковском и Тюменском месторождениях выпал первый снег. Фото и видео снегопада жители публикуют в соцсетях. «Первый нижневартовский снеговик уже готов!», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». Снег выпал на Самотлорском, Хохряковском и Тюменском месторождениях. Ранее синоптики сообщили, что в ночь на 30 сентября в некоторых районах ХМАО выпадет первый снег. Температура воздуха в регионе опустится до -5 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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