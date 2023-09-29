В Нижневартовске выпал первый снег
В Нижневартовске (ХМАО), а также на Самотлорском, Хохряковском и Тюменском месторождениях выпал первый снег. Фото и видео снегопада жители публикуют в соцсетях.
«Первый нижневартовский снеговик уже готов!», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». Снег выпал на Самотлорском, Хохряковском и Тюменском месторождениях.
Ранее синоптики сообщили, что в ночь на 30 сентября в некоторых районах ХМАО выпадет первый снег. Температура воздуха в регионе опустится до -5 градусов.
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