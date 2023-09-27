27 сентября 2023

Синоптики прогнозируют первый снег в ХМАО в конце сентября

В ХМАО ночью 30 сентября обещают дождь и мокрый снег на востоке округа
© Служба новостей «URA.RU»
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Первый снег. Екатеринбург, снег, первый снег, женщина в красном
В ХМАО ночью 30 сентября обещают дождь и мокрый снег Фото:

В ХМАО ночью 30 сентября обещают дождь и мокрый снег на востоке округа. Информацию опубликовал официальный сайт Ханты-Мансийского ЦГМС.

«30 сентября переменная облачность. Ночью по востоку небольшие осадки (дождь, мокрый снег), днем преимущественно без осадков», — указано в прогнозе.

Синоптики прогнозируют переменный ветер скоростью 3-8 м/с. Температура ночью — от 0 до −5 градусов, днем от +3 до +8 градусов.

Переменную облачность прогнозируют и 1 октября. Ночью температура будет колебаться от +2 до −3 градусов. Днем в северо-западной части округа обещают небольшой дождь и порывистый ветер до 14 м/с.

Ранее URA.RU писало об опасном ветре в ХМАО. По данным МЧС, его порывы могут достигать 20 м/с.

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В ХМАО ночью 30 сентября обещают дождь и мокрый снег на востоке округа. Информацию опубликовал официальный сайт Ханты-Мансийского ЦГМС. «30 сентября переменная облачность. Ночью по востоку небольшие осадки (дождь, мокрый снег), днем преимущественно без осадков», — указано в прогнозе. Синоптики прогнозируют переменный ветер скоростью 3-8 м/с. Температура ночью — от 0 до −5 градусов, днем от +3 до +8 градусов. Переменную облачность прогнозируют и 1 октября. Ночью температура будет колебаться от +2 до −3 градусов. Днем в северо-западной части округа обещают небольшой дождь и порывистый ветер до 14 м/с. Ранее URA.RU писало об опасном ветре в ХМАО. По данным МЧС, его порывы могут достигать 20 м/с.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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