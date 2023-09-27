Синоптики прогнозируют первый снег в ХМАО в конце сентября

В ХМАО ночью 30 сентября обещают дождь и мокрый снег на востоке округа

28 сентября 2023 в 15:39 Размер текста - 17 +

В ХМАО ночью 30 сентября обещают дождь и мокрый снег Фото: Размик Закарян © URA.RU В ХМАО ночью 30 сентября обещают дождь и мокрый снег на востоке округа. Информацию опубликовал официальный сайт Ханты-Мансийского ЦГМС. «30 сентября переменная облачность. Ночью по востоку небольшие осадки (дождь, мокрый снег), днем преимущественно без осадков», — указано в прогнозе. Синоптики прогнозируют переменный ветер скоростью 3-8 м/с. Температура ночью — от 0 до −5 градусов, днем от +3 до +8 градусов. Переменную облачность прогнозируют и 1 октября. Ночью температура будет колебаться от +2 до −3 градусов. Днем в северо-западной части округа обещают небольшой дождь и порывистый ветер до 14 м/с. Ранее URA.RU писало об опасном ветре в ХМАО. По данным МЧС, его порывы могут достигать 20 м/с.

В ХМАО ночью 30 сентября обещают дождь и мокрый снег на востоке округа. Информацию опубликовал официальный сайт Ханты-Мансийского ЦГМС. «30 сентября переменная облачность. Ночью по востоку небольшие осадки (дождь, мокрый снег), днем преимущественно без осадков», — указано в прогнозе. Синоптики прогнозируют переменный ветер скоростью 3-8 м/с. Температура ночью — от 0 до −5 градусов, днем от +3 до +8 градусов. Переменную облачность прогнозируют и 1 октября. Ночью температура будет колебаться от +2 до −3 градусов. Днем в северо-западной части округа обещают небольшой дождь и порывистый ветер до 14 м/с. Ранее URA.RU писало об опасном ветре в ХМАО. По данным МЧС, его порывы могут достигать 20 м/с.