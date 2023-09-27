Бывший атташе Британии дал Киеву совет после дипломатических провалов Зеленского

Newsweek: Киев должен быть более сдержан в международных переговорах

27 сентября 2023 в 21:41 Размер текста - 17 +

Джон Форман сказал Зеленскому вести себя подобающе, иначе после выборов некоторые страны перестанут оказывать ему помощь Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Визит президента Украины Владимира Зеленского в Северную Америку совпал с дипломатическими проблемами Киева. Бывший британский военный атташе в Москве Джон Форман дал Украине совет после ее провалов. Об этом сообщает Newsweek . «Учитывая, что конфликт рассчитан на долгосрочную перспективу, не в интересах Украины позволять этим раздорам отвлекать внимание от общей картины, особенно в связи с предстоящими выборами в Польше, Словакии и других странах», — сказал Джон Форман. В случае, если Зеленский будет вести себя неподобающим образом, то по окончании выборов в перечисленных странах они могут пересмотреть свое отношение к Украине и перестанут поставлять ей помощь. Дипломатические проблемы Киева тянутся от саботажа трубопровода между Россией и Германией и заявления о причастности Украины к ракете, которая приземлилась в Польше, до появления ветерана СС в парламенте Канады и ссоры из-за зерна с Польшей. Джон Форман также добавил, что недавние события, затрагивающие Украину, «показывают необходимость устранять раздражители в частном порядке, а не позволять им набирать обороты публично». Ранее Польша обвинила Украину в падении ракеты, убившей двух человек на территории страны. Следователи исключают тот момент, что снаряды могли быть выпущены со стороны России. Кроме того, Польша ранее ввела запрет на ввоз украинского зерна. Польское правительство отказалось следовать решениям Берлина и Брюсселя. Также Зеленский успел встретиться с украинским нацистом дивизии СС Ярославом Хунку. Он поприветствовал националиста с поднятым верх сжатым кулаком. Еще одним дипломатическим провалом можно назвать то, что экс-госсекретарь США Генри Киссинджер назвал Украину виновной в подрыве «Северных потоков». Теракты на них произошли 26 сентября 2022 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Северную Америку совпал с дипломатическими проблемами Киева. Бывший британский военный атташе в Москве Джон Форман дал Украине совет после ее провалов. Об этом сообщает Newsweek. «Учитывая, что конфликт рассчитан на долгосрочную перспективу, не в интересах Украины позволять этим раздорам отвлекать внимание от общей картины, особенно в связи с предстоящими выборами в Польше, Словакии и других странах», — сказал Джон Форман. В случае, если Зеленский будет вести себя неподобающим образом, то по окончании выборов в перечисленных странах они могут пересмотреть свое отношение к Украине и перестанут поставлять ей помощь. Дипломатические проблемы Киева тянутся от саботажа трубопровода между Россией и Германией и заявления о причастности Украины к ракете, которая приземлилась в Польше, до появления ветерана СС в парламенте Канады и ссоры из-за зерна с Польшей. Джон Форман также добавил, что недавние события, затрагивающие Украину, «показывают необходимость устранять раздражители в частном порядке, а не позволять им набирать обороты публично». Ранее Польша обвинила Украину в падении ракеты, убившей двух человек на территории страны. Следователи исключают тот момент, что снаряды могли быть выпущены со стороны России. Кроме того, Польша ранее ввела запрет на ввоз украинского зерна. Польское правительство отказалось следовать решениям Берлина и Брюсселя. Также Зеленский успел встретиться с украинским нацистом дивизии СС Ярославом Хунку. Он поприветствовал националиста с поднятым верх сжатым кулаком. Еще одним дипломатическим провалом можно назвать то, что экс-госсекретарь США Генри Киссинджер назвал Украину виновной в подрыве «Северных потоков». Теракты на них произошли 26 сентября 2022 года.