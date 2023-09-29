29 сентября 2023

Салливан: США не откажутся от помощи Киеву из-за риска эскалации с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент США. stock, stock, Джейк Салливан
Если РФ получит новые территории Украины, то начнет оказывать еще большее давление на НАТО, считает Салливан Фото:
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Америка планирует в течение нескольких лет продолжать оказывать финансовую помощь Киеву, чтобы не позволить России занять новые территории Украины и в конечном счете оказать большее давление на НАТО. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Это [финансовая поддержка Киева] вопрос национальной безопасности для США. Поскольку здесь дело не только в том, сколько территории возьмет Украина, но и в том, чтобы Россия не могла провести новое наступление и забрать дополнительные территории Украины на других направлениях, в конечном счете оказать большее давление на НАТО. Это, как свидетельствует история, втягивает США в конфликт», — рассказал Салливан в интервью американскому изданию The Atlantic.

Салливан отметил, что Белый дом планирует получить согласие обеих палат Конгресса на предоставление финансовой помощи Киеву в течение нескольких лет. Он признался, что не все законодатели поддерживают эту идею. Некоторые представители республиканской партии высказываются против. «Да, есть процедурные трудности с утверждением средств для Украины», — рассказал советник президента США.

Ранее сообщалось, что Конгресс США предложил сократить объем финансовой помощи Украине до 4,5 млрд долларов. Белый дом просил согласовать сумму в 24 млрд.

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Америка планирует в течение нескольких лет продолжать оказывать финансовую помощь Киеву, чтобы не позволить России занять новые территории Украины и в конечном счете оказать большее давление на НАТО. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Это [финансовая поддержка Киева] вопрос национальной безопасности для США. Поскольку здесь дело не только в том, сколько территории возьмет Украина, но и в том, чтобы Россия не могла провести новое наступление и забрать дополнительные территории Украины на других направлениях, в конечном счете оказать большее давление на НАТО. Это, как свидетельствует история, втягивает США в конфликт», — рассказал Салливан в интервью американскому изданию The Atlantic. Салливан отметил, что Белый дом планирует получить согласие обеих палат Конгресса на предоставление финансовой помощи Киеву в течение нескольких лет. Он признался, что не все законодатели поддерживают эту идею. Некоторые представители республиканской партии высказываются против. «Да, есть процедурные трудности с утверждением средств для Украины», — рассказал советник президента США. Ранее сообщалось, что Конгресс США предложил сократить объем финансовой помощи Украине до 4,5 млрд долларов. Белый дом просил согласовать сумму в 24 млрд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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