Салливан: США не откажутся от помощи Киеву из-за риска эскалации с Россией

30 сентября 2023 в 03:36 Размер текста - 17 +

Если РФ получит новые территории Украины, то начнет оказывать еще большее давление на НАТО, считает Салливан Фото: Official White House / Erin Scott новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Америка планирует в течение нескольких лет продолжать оказывать финансовую помощь Киеву, чтобы не позволить России занять новые территории Украины и в конечном счете оказать большее давление на НАТО. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Это [финансовая поддержка Киева] вопрос национальной безопасности для США. Поскольку здесь дело не только в том, сколько территории возьмет Украина, но и в том, чтобы Россия не могла провести новое наступление и забрать дополнительные территории Украины на других направлениях, в конечном счете оказать большее давление на НАТО. Это, как свидетельствует история, втягивает США в конфликт», — рассказал Салливан в интервью американскому изданию The Atlantic . Салливан отметил, что Белый дом планирует получить согласие обеих палат Конгресса на предоставление финансовой помощи Киеву в течение нескольких лет. Он признался, что не все законодатели поддерживают эту идею. Некоторые представители республиканской партии высказываются против. «Да, есть процедурные трудности с утверждением средств для Украины», — рассказал советник президента США. Ранее сообщалось, что Конгресс США предложил сократить объем финансовой помощи Украине до 4,5 млрд долларов. Белый дом просил согласовать сумму в 24 млрд. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Америка планирует в течение нескольких лет продолжать оказывать финансовую помощь Киеву, чтобы не позволить России занять новые территории Украины и в конечном счете оказать большее давление на НАТО. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Это [финансовая поддержка Киева] вопрос национальной безопасности для США. Поскольку здесь дело не только в том, сколько территории возьмет Украина, но и в том, чтобы Россия не могла провести новое наступление и забрать дополнительные территории Украины на других направлениях, в конечном счете оказать большее давление на НАТО. Это, как свидетельствует история, втягивает США в конфликт», — рассказал Салливан в интервью американскому изданию The Atlantic. Салливан отметил, что Белый дом планирует получить согласие обеих палат Конгресса на предоставление финансовой помощи Киеву в течение нескольких лет. Он признался, что не все законодатели поддерживают эту идею. Некоторые представители республиканской партии высказываются против. «Да, есть процедурные трудности с утверждением средств для Украины», — рассказал советник президента США. Ранее сообщалось, что Конгресс США предложил сократить объем финансовой помощи Украине до 4,5 млрд долларов. Белый дом просил согласовать сумму в 24 млрд.