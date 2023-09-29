Салливан: США не откажутся от помощи Киеву из-за риска эскалации с Россией

Америка планирует в течение нескольких лет продолжать оказывать финансовую помощь Киеву, чтобы не позволить России занять новые территории Украины и в конечном счете оказать большее давление на НАТО. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Это [финансовая поддержка Киева] вопрос национальной безопасности для США. Поскольку здесь дело не только в том, сколько территории возьмет Украина, но и в том, чтобы Россия не могла провести новое наступление и забрать дополнительные территории Украины на других направлениях, в конечном счете оказать большее давление на НАТО. Это, как свидетельствует история, втягивает США в конфликт», — рассказал Салливан в интервью американскому изданию
Салливан отметил, что Белый дом планирует получить согласие обеих палат Конгресса на предоставление финансовой помощи Киеву в течение нескольких лет. Он признался, что не все законодатели поддерживают эту идею. Некоторые представители республиканской партии высказываются против. «Да, есть процедурные трудности с утверждением средств для Украины», — рассказал советник президента США.
Ранее сообщалось, что Конгресс США предложил сократить объем финансовой помощи Украине до 4,5 млрд долларов. Белый дом просил согласовать сумму в 24 млрд.
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