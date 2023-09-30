Стало известно, как уберут севший в поле под Новосибирском самолет

ТАСС: севший под Новосибирском самолет разберут или разгонят по подмерзшему полю
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Самолет «Уральские авиалинии», совершивший аварийную посадку на кукурузном поле. Московская область, уральские авиалинии, airbus А321, полиция, сотрудник полиции, аварийная посадка, аэробус а321, эйрбас
Севший под Новосибирском самолет сможет взлететь самостоятельно, заявил Олег Конюк Фото:
новость из сюжета
Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском

Самолет «Уральских авиалиний», который сел в поле под Новосибирском, сможет самостоятельно взлететь по подмерзшему грунту. Об этом заявил глава Убинского района Новосибирской области Олег Конюк.

«Такой вариант есть — договориться с сельхозтоваропроизводителем, чтобы он эту взлетно-посадочную полосу оставил и не пахал. Выровнять поле грейдером, как застынет, может быть, водички подлить и взлететь», — передает слова Олега Конюка ТАСС.

Длина поля составляет 4-5 километров, это позволяет его использовать для взлета. Другой вариант подразумевает, что с самолета снимут все детали и перевезут по отдельности. Сейчас самолет стоит на шпалах, скоро удастся выяснить работают ли у лайнера шасси, добавил Конюк.

Самолет «Уральских авиалиний» сел в поле под Омском 12 сентября из-за отказа гидросистемы. На борту находились 159 пассажиров, во время посадки никто из них и членов экипажа не пострадал. Вся информация о событии собрана в отдельном сюжете.

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Самолет «Уральских авиалиний», который сел в поле под Новосибирском, сможет самостоятельно взлететь по подмерзшему грунту. Об этом заявил глава Убинского района Новосибирской области Олег Конюк. «Такой вариант есть — договориться с сельхозтоваропроизводителем, чтобы он эту взлетно-посадочную полосу оставил и не пахал. Выровнять поле грейдером, как застынет, может быть, водички подлить и взлететь», — передает слова Олега Конюка ТАСС. Длина поля составляет 4-5 километров, это позволяет его использовать для взлета. Другой вариант подразумевает, что с самолета снимут все детали и перевезут по отдельности. Сейчас самолет стоит на шпалах, скоро удастся выяснить работают ли у лайнера шасси, добавил Конюк. Самолет «Уральских авиалиний» сел в поле под Омском 12 сентября из-за отказа гидросистемы. На борту находились 159 пассажиров, во время посадки никто из них и членов экипажа не пострадал. Вся информация о событии собрана в отдельном сюжете.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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