Стало известно, как уберут севший в поле под Новосибирском самолет

ТАСС: севший под Новосибирском самолет разберут или разгонят по подмерзшему полю

Севший под Новосибирском самолет сможет взлететь самостоятельно, заявил Олег Конюк Фото: Владимир Шубин © URA.RU

новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском

Самолет «Уральских авиалиний», который сел в поле под Новосибирском, сможет самостоятельно взлететь по подмерзшему грунту. Об этом заявил глава Убинского района Новосибирской области Олег Конюк.

«Такой вариант есть — договориться с сельхозтоваропроизводителем, чтобы он эту взлетно-посадочную полосу оставил и не пахал. Выровнять поле грейдером, как застынет, может быть, водички подлить и взлететь», — передает слова Олега Конюка ТАСС.

Длина поля составляет 4-5 километров, это позволяет его использовать для взлета. Другой вариант подразумевает, что с самолета снимут все детали и перевезут по отдельности. Сейчас самолет стоит на шпалах, скоро удастся выяснить работают ли у лайнера шасси, добавил Конюк.

Самолет «Уральских авиалиний» сел в поле под Омском 12 сентября из-за отказа гидросистемы. На борту находились 159 пассажиров, во время посадки никто из них и членов экипажа не пострадал. Вся информация о событии собрана в отдельном сюжете.