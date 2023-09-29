Критик Кремля предрек неминуемую катастрофу для Украины из-за решения США

Критик Кремля Браудер: шатдаун США станет победой Путина

30 сентября 2023 в 08:16 Размер текста - 17 +

Поддержка США Украины может прекратиться в случае шатдауна правительства Штатов Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Временное закрытие правительства США (шатдаун — прим. URA.RU) из-за разногласий по поводу бюджета приведет к неминуемой катастрофе для Украины. И это станет победой для президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил давний критик Кремля, финансист Билл Браудер. «Закрытие правительства США повлияет почти на все: от внутренних служб США до военных действий на Украине. Шатдаун правительства является неминуемой катастрофой для Киева, что даст Путину победу», — заявил Билл Браудер, его слова передает издание Newsweek . Он также отметил, что пока не ясно, как неработающее правительство США повлияет на Украину: Штаты могут отказать Киеву в новых поставках вооружений или замедлить уже обещанные. Правительство США может закрыться из-за разногласий в Конгрессе. Дело в том, что во время обсуждения бюджета на год 232 конгрессмена из Демократической партии и 21 республиканец высказались против продления финансирования работы федерального правительства до 31 октября, передает Pravda.ru. Если президент США Джо Байден не вмешается в ситуацию, то правительство прекратит свою работу. В Штатах финансовый год завершается 1 октября. Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США будут продолжать поддерживать Украину даже при неработающем правительстве. Однако при этом страна столкнется с проблемой собственной боеготовности. В сентябре администрация Байдена пыталась продвинуть в Конгрессе идею дать Украине 24 миллиарда долларов. 22 сентября Киев получил деньги, однако в 70 раз меньше. Ранее шатдауны в США уже случались. Например, это было во время президентства Дональда Трампа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Временное закрытие правительства США (шатдаун — прим. URA.RU) из-за разногласий по поводу бюджета приведет к неминуемой катастрофе для Украины. И это станет победой для президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил давний критик Кремля, финансист Билл Браудер. «Закрытие правительства США повлияет почти на все: от внутренних служб США до военных действий на Украине. Шатдаун правительства является неминуемой катастрофой для Киева, что даст Путину победу», — заявил Билл Браудер, его слова передает издание Newsweek. Он также отметил, что пока не ясно, как неработающее правительство США повлияет на Украину: Штаты могут отказать Киеву в новых поставках вооружений или замедлить уже обещанные. Правительство США может закрыться из-за разногласий в Конгрессе. Дело в том, что во время обсуждения бюджета на год 232 конгрессмена из Демократической партии и 21 республиканец высказались против продления финансирования работы федерального правительства до 31 октября, передает Pravda.ru. Если президент США Джо Байден не вмешается в ситуацию, то правительство прекратит свою работу. В Штатах финансовый год завершается 1 октября. Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США будут продолжать поддерживать Украину даже при неработающем правительстве. Однако при этом страна столкнется с проблемой собственной боеготовности. В сентябре администрация Байдена пыталась продвинуть в Конгрессе идею дать Украине 24 миллиарда долларов. 22 сентября Киев получил деньги, однако в 70 раз меньше. Ранее шатдауны в США уже случались. Например, это было во время президентства Дональда Трампа.