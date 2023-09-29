29 сентября 2023

На челябинской телебашне в День пожилого человека появится открытая ладонь

© Служба новостей «URA.RU»
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Праздничную подсветку включат 1 октября в 21:30 Фото:

На челябинской телебашне 1 октября включат иллюминацию в виде открытой ладони и листопада. Таким образом горожан поздравят с Днем пожилого человека, сообщает пресс-служба администрации Челябинска в telegram-канале.

«1 октября Челябинский областной радиотелевизионный передающий центр включит поздравительную иллюминацию на телебашне в День пожилого человека. С 21:30 на телебашне появится открытая ладонь — символ дня, листопад и поздравления», — уточнили в пресс-службе горадминистрации.

Ранее в Челябинске в День знаний на телебашне включали архитектурно-художественную подсветку в виде алфавита, цветных карандашей и школьного колокольчика. Таким образом работники телерадиопередающей системы поздравили детей и учителей с началом учебного года.

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На челябинской телебашне 1 октября включат иллюминацию в виде открытой ладони и листопада. Таким образом горожан поздравят с Днем пожилого человека, сообщает пресс-служба администрации Челябинска в telegram-канале. «1 октября Челябинский областной радиотелевизионный передающий центр включит поздравительную иллюминацию на телебашне в День пожилого человека. С 21:30 на телебашне появится открытая ладонь — символ дня, листопад и поздравления», — уточнили в пресс-службе горадминистрации. Ранее в Челябинске в День знаний на телебашне включали архитектурно-художественную подсветку в виде алфавита, цветных карандашей и школьного колокольчика. Таким образом работники телерадиопередающей системы поздравили детей и учителей с началом учебного года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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