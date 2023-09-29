На челябинской телебашне в День пожилого человека появится открытая ладонь

30 сентября 2023 в 10:24 Размер текста - 17 +

Праздничную подсветку включат 1 октября в 21:30 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На челябинской телебашне 1 октября включат иллюминацию в виде открытой ладони и листопада. Таким образом горожан поздравят с Днем пожилого человека, сообщает пресс-служба администрации Челябинска в telegram-канале. «1 октября Челябинский областной радиотелевизионный передающий центр включит поздравительную иллюминацию на телебашне в День пожилого человека. С 21:30 на телебашне появится открытая ладонь — символ дня, листопад и поздравления», — уточнили в пресс-службе горадминистрации. Ранее в Челябинске в День знаний на телебашне включали архитектурно-художественную подсветку в виде алфавита, цветных карандашей и школьного колокольчика. Таким образом работники телерадиопередающей системы поздравили детей и учителей с началом учебного года.

На челябинской телебашне 1 октября включат иллюминацию в виде открытой ладони и листопада. Таким образом горожан поздравят с Днем пожилого человека, сообщает пресс-служба администрации Челябинска в telegram-канале. «1 октября Челябинский областной радиотелевизионный передающий центр включит поздравительную иллюминацию на телебашне в День пожилого человека. С 21:30 на телебашне появится открытая ладонь — символ дня, листопад и поздравления», — уточнили в пресс-службе горадминистрации. Ранее в Челябинске в День знаний на телебашне включали архитектурно-художественную подсветку в виде алфавита, цветных карандашей и школьного колокольчика. Таким образом работники телерадиопередающей системы поздравили детей и учителей с началом учебного года.