В судах РФ будут применять искусственный интеллект для вынесения приговоров

В России хотят предложить выносить приговоры с помощью ИИ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России хотят выносить приговоры при помощи искусственного интеллекта. Члены совета по развитию цифровой экономики Совфеда планируют обсудить этот вопрос с Верховным судом РФ. Об этом сообщил зампред совета по цифровизации, сенатор Артем Шейкин.

«Совместно с Верховным судом России обсудим вопросы правового регулирования применения технологий искусственного интеллекта в судебной системе. В том числе при принятии решений, судопроизводстве, отборе судей и так далее», — рассказал Шейкин ТАСС. Также у членов совета по развитию цифровой экономики в планах обсудить вопрос дипфейков в области уголовного права. Дипфейком считается реалистичная подмена любого аудио- или видеоматериала, которая генерируется с помощью нейросети.

Сенатор привел в пример Китай. Там суды активно используют экспертную систему на базе искусственного интеллект, которая подсказывает судьям варианты решения. Искусственный интеллект дает рекомендацию относительно приговора, подсказывает подходящие законодательные акты. Но окончательное решение по делу остается все-таки за человеком.

Ранее врачи из ХМАО выступили с докладом, в котором осветили тему применения искусственного интеллекта при диагностике рака молочной железы. Такой метод позволяет исключить ошибки в процессе лечения. Но при этом технология не заменяет врачей.