29 сентября 2023

В Курганской области полицейские спасли две семьи из горящего дома. Видео

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Пожар на ул. 1-ая Заводская, дом 20. Курган, дым, пожар, крыша горит, пожарные на крыше
В бревенчатом доме, разделенном на две половины, загорелась веранда Фото:

В Курганской области сотрудники полиции спасли две семьи из бревенчатого дома, охваченного огнем. Правоохранители обратили внимание на дым во время патрулирования территории и поспешили к месту происшествия. Инцидент произошел в первой декаде сентября, пояснили в УМВД России по региону.

«Эвакуировать граждан можно было только через окна. Из первой половины дома сотрудники полиции сначала спасли трехлетнего ребенка, а затем помогли выбраться его родителям. Далее стражи правопорядка разбудили жильцов второй половины здания. Там находилась женщина с двумя детьми. Через оконный проем полицейские помогли выбраться сначала двум подросткам, а затем вызволили их мать», — указано на сайте ведомства.

Когда на место приехали пожарные, огнем были охвачены все жилые комнаты дома. Одна из двух квартир выгорела полностью.

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В Курганской области сотрудники полиции спасли две семьи из бревенчатого дома, охваченного огнем. Правоохранители обратили внимание на дым во время патрулирования территории и поспешили к месту происшествия. Инцидент произошел в первой декаде сентября, пояснили в УМВД России по региону. «Эвакуировать граждан можно было только через окна. Из первой половины дома сотрудники полиции сначала спасли трехлетнего ребенка, а затем помогли выбраться его родителям. Далее стражи правопорядка разбудили жильцов второй половины здания. Там находилась женщина с двумя детьми. Через оконный проем полицейские помогли выбраться сначала двум подросткам, а затем вызволили их мать», — указано на сайте ведомства. Когда на место приехали пожарные, огнем были охвачены все жилые комнаты дома. Одна из двух квартир выгорела полностью.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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