В Курганской области полицейские спасли две семьи из горящего дома. Видео

30 сентября 2023 в 11:29 Размер текста - 17 +

В бревенчатом доме, разделенном на две половины, загорелась веранда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области сотрудники полиции спасли две семьи из бревенчатого дома, охваченного огнем. Правоохранители обратили внимание на дым во время патрулирования территории и поспешили к месту происшествия. Инцидент произошел в первой декаде сентября, пояснили в УМВД России по региону. «Эвакуировать граждан можно было только через окна. Из первой половины дома сотрудники полиции сначала спасли трехлетнего ребенка, а затем помогли выбраться его родителям. Далее стражи правопорядка разбудили жильцов второй половины здания. Там находилась женщина с двумя детьми. Через оконный проем полицейские помогли выбраться сначала двум подросткам, а затем вызволили их мать», — указано на сайте ведомства. Когда на место приехали пожарные, огнем были охвачены все жилые комнаты дома. Одна из двух квартир выгорела полностью.

В Курганской области сотрудники полиции спасли две семьи из бревенчатого дома, охваченного огнем. Правоохранители обратили внимание на дым во время патрулирования территории и поспешили к месту происшествия. Инцидент произошел в первой декаде сентября, пояснили в УМВД России по региону. «Эвакуировать граждан можно было только через окна. Из первой половины дома сотрудники полиции сначала спасли трехлетнего ребенка, а затем помогли выбраться его родителям. Далее стражи правопорядка разбудили жильцов второй половины здания. Там находилась женщина с двумя детьми. Через оконный проем полицейские помогли выбраться сначала двум подросткам, а затем вызволили их мать», — указано на сайте ведомства. Когда на место приехали пожарные, огнем были охвачены все жилые комнаты дома. Одна из двух квартир выгорела полностью.