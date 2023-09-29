29 сентября 2023

Челябинский депутат Мухометьярова сшила маскировочный тент размером с квартиру. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Алексея Текслера в Златоуст. Челябинская область, мухометьярова ольга
Мухометьярова не уверена, рискнет ли еще раз сшить тент такого размера Фото:
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Депутат законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова сшила на СВО маскировочный тент размером в 64 квадратных метра. Об этом она сообщила в своем telegram-канале.

«Уникальная „поляна“ готова. 64 квадратных метра (сопоставимо с размером двух- или трехкомнатной квартир в разных домах Челябинска — прим URA.RU) маскировочного тента с первой попытки легко уместились в сшитый мой чехол», — написала депутат.

Тент делали две недели, на него использовали 250 лыковых кистей и 1,5 бобины ниток большого размера. Всего было пришито более 15 тысяч лыковых пучков. «Поляна» весит не больше, чем обычная маскировочная сеть такого размера, но выигрывает по компактности. «Рискнем ли еще раз — не знаю. Время покажет», — сообщила депутат.

Ранее Мухометьярова показала работу над тентом в виде сеновала с лыком для участников спецоперации. «Теперь, когда услышу историю, что в армии красят траву, буду рассказывать, как мы для военных траву к газону пришивали», — написала она.

Огромный тент похож на сеновал
Огромный тент похож на сеновал

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Депутат законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова сшила на СВО маскировочный тент размером в 64 квадратных метра. Об этом она сообщила в своем telegram-канале. «Уникальная „поляна“ готова. 64 квадратных метра (сопоставимо с размером двух- или трехкомнатной квартир в разных домах Челябинска — прим URA.RU) маскировочного тента с первой попытки легко уместились в сшитый мой чехол», — написала депутат. Тент делали две недели, на него использовали 250 лыковых кистей и 1,5 бобины ниток большого размера. Всего было пришито более 15 тысяч лыковых пучков. «Поляна» весит не больше, чем обычная маскировочная сеть такого размера, но выигрывает по компактности. «Рискнем ли еще раз — не знаю. Время покажет», — сообщила депутат. Ранее Мухометьярова показала работу над тентом в виде сеновала с лыком для участников спецоперации. «Теперь, когда услышу историю, что в армии красят траву, буду рассказывать, как мы для военных траву к газону пришивали», — написала она.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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