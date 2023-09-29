29 сентября 2023

В Кургане эвакуировали ТРЦ «ГиперСити» из-за угрозы пожара

© Служба новостей «URA.RU»
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На место происшествия выезжали пожарно-спасательные формирования Фото:

В курганском ТРЦ «ГиперСити» днем 30 сентября провели срочную эвакуацию посетителей и персонала. Очевидцы сообщили, что в здании сработала пожарная сигнализация.

«В торговом центре „ГиперСити“ сработала пожарная сигнализация. Всех посетителей эвакуировали», — передают подписчики telegram-канала «Курганистан».

В пресс-службе ГУ МЧС России по региону объяснили URA.RU, что сигнал поступил на пульт диспетчерам в 11:30. Спасатели, прибывшие на место, провели проверку помещений, но не нашли горения и задымления. Всего из ТЦ было эвакуировано порядка 200 человек. По данному факту проводится проверка. Сейчас центр работает в прежнем режиме.

Ранее URA.RU писало об эвакуации в ТРЦ Кургане «Пушкинский». В администрации города уточнили, что тогда поступило ложное сообщение о минировании здания.

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В курганском ТРЦ «ГиперСити» днем 30 сентября провели срочную эвакуацию посетителей и персонала. Очевидцы сообщили, что в здании сработала пожарная сигнализация. «В торговом центре „ГиперСити“ сработала пожарная сигнализация. Всех посетителей эвакуировали», — передают подписчики telegram-канала «Курганистан». В пресс-службе ГУ МЧС России по региону объяснили URA.RU, что сигнал поступил на пульт диспетчерам в 11:30. Спасатели, прибывшие на место, провели проверку помещений, но не нашли горения и задымления. Всего из ТЦ было эвакуировано порядка 200 человек. По данному факту проводится проверка. Сейчас центр работает в прежнем режиме. Ранее URA.RU писало об эвакуации в ТРЦ Кургане «Пушкинский». В администрации города уточнили, что тогда поступило ложное сообщение о минировании здания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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