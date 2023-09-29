В Кургане эвакуировали ТРЦ «ГиперСити» из-за угрозы пожара

30 сентября 2023 в 12:42 Размер текста - 17 +

На место происшествия выезжали пожарно-спасательные формирования Фото: Георгий Бергал © URA.RU В курганском ТРЦ «ГиперСити» днем 30 сентября провели срочную эвакуацию посетителей и персонала. Очевидцы сообщили, что в здании сработала пожарная сигнализация. «В торговом центре „ГиперСити“ сработала пожарная сигнализация. Всех посетителей эвакуировали», — передают подписчики telegram-канала «Курганистан». В пресс-службе ГУ МЧС России по региону объяснили URA.RU, что сигнал поступил на пульт диспетчерам в 11:30. Спасатели, прибывшие на место, провели проверку помещений, но не нашли горения и задымления. Всего из ТЦ было эвакуировано порядка 200 человек. По данному факту проводится проверка. Сейчас центр работает в прежнем режиме. Ранее URA.RU писало об эвакуации в ТРЦ Кургане «Пушкинский». В администрации города уточнили, что тогда поступило ложное сообщение о минировании здания.

В курганском ТРЦ «ГиперСити» днем 30 сентября провели срочную эвакуацию посетителей и персонала. Очевидцы сообщили, что в здании сработала пожарная сигнализация. «В торговом центре „ГиперСити“ сработала пожарная сигнализация. Всех посетителей эвакуировали», — передают подписчики telegram-канала «Курганистан». В пресс-службе ГУ МЧС России по региону объяснили URA.RU, что сигнал поступил на пульт диспетчерам в 11:30. Спасатели, прибывшие на место, провели проверку помещений, но не нашли горения и задымления. Всего из ТЦ было эвакуировано порядка 200 человек. По данному факту проводится проверка. Сейчас центр работает в прежнем режиме. Ранее URA.RU писало об эвакуации в ТРЦ Кургане «Пушкинский». В администрации города уточнили, что тогда поступило ложное сообщение о минировании здания.