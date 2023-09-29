Главу строительной фирмы челябинского правительства отправили под домашний арест

Глава ЮУ КЖСИ Атаманченко пробудет под домашним арестом до 28 ноября

30 сентября 2023 в 12:40 Размер текста - 17 +

Атаманченко пробудет под домашним арестом до 28 ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Челябинске ФСБ и СК задержали гендиректора ЮУ КЖСИ Владимира Атаманченко Задержанного сотрудниками ФСБ и СК генерального директора подконтрольной правительству региона строительной компании ЮУ КЖСИ Владимира Атаманченко отправили под домашний арест. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Челябинской области. «Центральный районный суд постановил избрать в отношении Атаманченко меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца. То есть до 28 ноября», — сообщили URA.RU в СУ СК России по Челябинской области. Сотрудники региональных управлений ФСБ и СК задержали Атаманченко 28 сентября на его рабочем месте. Ему предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. В СКР сообщили, что он, используя свое положение, попросил выдать ему со счета корпорации займ на сумму 10 миллионов рублей. Денежные средства с процентами он был обязан отдать до ноября 2020 года. Однако до настоящего момента необходимая сумма не возращена.

Задержанного сотрудниками ФСБ и СК генерального директора подконтрольной правительству региона строительной компании ЮУ КЖСИ Владимира Атаманченко отправили под домашний арест. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Челябинской области. «Центральный районный суд постановил избрать в отношении Атаманченко меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца. То есть до 28 ноября», — сообщили URA.RU в СУ СК России по Челябинской области. Сотрудники региональных управлений ФСБ и СК задержали Атаманченко 28 сентября на его рабочем месте. Ему предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. В СКР сообщили, что он, используя свое положение, попросил выдать ему со счета корпорации займ на сумму 10 миллионов рублей. Денежные средства с процентами он был обязан отдать до ноября 2020 года. Однако до настоящего момента необходимая сумма не возращена.