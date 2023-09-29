29 сентября 2023

Главу строительной фирмы челябинского правительства отправили под домашний арест

Глава ЮУ КЖСИ Атаманченко пробудет под домашним арестом до 28 ноября
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол с застройщиками. Челябинск, атаманченко владимир
Атаманченко пробудет под домашним арестом до 28 ноября Фото:
новость из сюжета
В Челябинске ФСБ и СК задержали гендиректора ЮУ КЖСИ Владимира Атаманченко

Задержанного сотрудниками ФСБ и СК генерального директора подконтрольной правительству региона строительной компании ЮУ КЖСИ Владимира Атаманченко отправили под домашний арест. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Челябинской области.

«Центральный районный суд постановил избрать в отношении Атаманченко меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца. То есть до 28 ноября», — сообщили URA.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Сотрудники региональных управлений ФСБ и СК задержали Атаманченко 28 сентября на его рабочем месте. Ему предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. В СКР сообщили, что он, используя свое положение, попросил выдать ему со счета корпорации займ на сумму 10 миллионов рублей. Денежные средства с процентами он был обязан отдать до ноября 2020 года. Однако до настоящего момента необходимая сумма не возращена.

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Задержанного сотрудниками ФСБ и СК генерального директора подконтрольной правительству региона строительной компании ЮУ КЖСИ Владимира Атаманченко отправили под домашний арест. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Челябинской области. «Центральный районный суд постановил избрать в отношении Атаманченко меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца. То есть до 28 ноября», — сообщили URA.RU в СУ СК России по Челябинской области. Сотрудники региональных управлений ФСБ и СК задержали Атаманченко 28 сентября на его рабочем месте. Ему предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. В СКР сообщили, что он, используя свое положение, попросил выдать ему со счета корпорации займ на сумму 10 миллионов рублей. Денежные средства с процентами он был обязан отдать до ноября 2020 года. Однако до настоящего момента необходимая сумма не возращена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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