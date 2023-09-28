28 сентября 2023

ФСБ задержала главу строительной фирмы челябинского правительства

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол с застройщиками. Челябинск, атаманченко владимир
Владимиру Атаманченко инкриминируют вывод 10 млн рублей из структур компании Фото:

Гендиректор подконтрольной правительству региона строительной компании ЮУ КЖСИ Владимир Атаманченко задержан сотрудниками ФСБ в Челябинске. Об этом сообщили URA.RU 29 сентября источники в силовых структурах.

«Атаманченко задержан днем 28 сентября. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, топ-менеджер использовал порядка 10 млн рублей компании на расчеты по личным займам», — рассказал инсайдер.

В пресс-службе следственного управления СКР по региону пообещали URA.RU уточнить информацию. В пресс-службе «Южно-Уральской корпорации жилищного строительства и ипотеки» пообещали прокомментировать ситуацию, когда станут известны все обстоятельства. В пресс-службе УФСБ по Челябинской области воздержались от комментариев.

До назначения в 2019 году директором ЮУ КЖСИ 42-летний Атаманченко работал в ГУП «Якутптицепром», затем в отделе финансирования и контроля расходов бюджета департамента казначейства республики Якутия, республиканском отделении Россельхозбанка и в совете ОАО «Азиатско-Тихоокеанский банк» в Якутске. Также в его послужном списке — пост зампреда комитета по строительству и ЖКХ Госсобрания Якутии.

ЮУ КЖСИ — один из крупнейших застройщиков Челябинской области. Экс-глава компании Наталья Салеева, считавшаяся доверенным лицом челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского, подала в отставку в конце апреля 2019 года. Перед тем, как возглавить ЮУ КЖСИ, она входила в руководство группы компаний «Синай». Собственником последней был экс-губернатор Борис Дубровский, а затем его сын Александр.

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Гендиректор подконтрольной правительству региона строительной компании ЮУ КЖСИ Владимир Атаманченко задержан сотрудниками ФСБ в Челябинске. Об этом сообщили URA.RU 29 сентября источники в силовых структурах. «Атаманченко задержан днем 28 сентября. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, топ-менеджер использовал порядка 10 млн рублей компании на расчеты по личным займам», — рассказал инсайдер. В пресс-службе следственного управления СКР по региону пообещали URA.RU уточнить информацию. В пресс-службе «Южно-Уральской корпорации жилищного строительства и ипотеки» пообещали прокомментировать ситуацию, когда станут известны все обстоятельства. В пресс-службе УФСБ по Челябинской области воздержались от комментариев. До назначения в 2019 году директором ЮУ КЖСИ 42-летний Атаманченко работал в ГУП «Якутптицепром», затем в отделе финансирования и контроля расходов бюджета департамента казначейства республики Якутия, республиканском отделении Россельхозбанка и в совете ОАО «Азиатско-Тихоокеанский банк» в Якутске. Также в его послужном списке — пост зампреда комитета по строительству и ЖКХ Госсобрания Якутии. ЮУ КЖСИ — один из крупнейших застройщиков Челябинской области. Экс-глава компании Наталья Салеева, считавшаяся доверенным лицом челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского, подала в отставку в конце апреля 2019 года. Перед тем, как возглавить ЮУ КЖСИ, она входила в руководство группы компаний «Синай». Собственником последней был экс-губернатор Борис Дубровский, а затем его сын Александр.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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