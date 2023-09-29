29 сентября 2023

Силовики задержали свердловчанина, насмерть сбившего 55-летнего велосипедиста

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобилист не заметил лежащего на дороге велосипедиста, из-за чего совершил ДТП Фото:

Свердловские силовики задержали водителя, совершившего в Пышме смертельное ДТП с 55-летним велосипедистом и покинувшего место происшествия. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД.

«Сотрудниками правоохранительных органов были изучены камеры уличного видеонаблюдения, опрошены очевидцы. В ходе розыскных мероприятий водитель, 32-летний местный житель, и автомобиль, причастные к ДТП, установлены», — сказано в сообщении. В отношении водителя решается вопрос о возбуждении уголовного дела за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Автомобилист отметил, что при движении по улице Ленина не заметил сразу лежащего на проезжей части человека и велосипед. Он вывернул руль влево, но объехать мужчину не удалось. После чего водитель испугался содеянного и продолжил движение, не сообщив в дежурную часть об аварии.

Ранее URA.RU писало, что в поселке городского типа Пышма неизвестный автомобилист сбил 55-летнего мужчину на электровелосипеде и покинул место ДТП. Пострадавший был доставлен в Пышминскую ЦРБ, где впоследствии скончался.

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Свердловские силовики задержали водителя, совершившего в Пышме смертельное ДТП с 55-летним велосипедистом и покинувшего место происшествия. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД. «Сотрудниками правоохранительных органов были изучены камеры уличного видеонаблюдения, опрошены очевидцы. В ходе розыскных мероприятий водитель, 32-летний местный житель, и автомобиль, причастные к ДТП, установлены», — сказано в сообщении. В отношении водителя решается вопрос о возбуждении уголовного дела за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. Автомобилист отметил, что при движении по улице Ленина не заметил сразу лежащего на проезжей части человека и велосипед. Он вывернул руль влево, но объехать мужчину не удалось. После чего водитель испугался содеянного и продолжил движение, не сообщив в дежурную часть об аварии. Ранее URA.RU писало, что в поселке городского типа Пышма неизвестный автомобилист сбил 55-летнего мужчину на электровелосипеде и покинул место ДТП. Пострадавший был доставлен в Пышминскую ЦРБ, где впоследствии скончался.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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