Армения делает еще один шаг против России

В Армении планируют запретить российские телеканалы

30 сентября 2023 в 13:07 Размер текста - 17 +

Сейчас жителям Армении доступны четыре российских телеканала Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Армении обсуждается вопрос запрета и отключения российских телеканалов. Об этом заявила депутат от правящей фракции «Гражданский договор» Лусине Бадалян. «Эти вопросы обсуждаются, соответствующие ведомства выступят с заявлением о принятом решении. Этот вопрос даже поднимался на пленарных заседания Национального собрания», — заявила Лусине Бадалян, комментируя отключение российских телеканалов. Ее слова передает издание factor.am . На данный момент жители Армении могут смотреть «Первый канал», «РТР Планета», «Россия. Культура» и межгосударственный телеканал «Мир». В мае премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил России выходом страны из ОДКБ. По его словам, это произойдет, если страна признает организацию недееспособной. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Армения должна осознавать все риски данного решения. Перед новым обострением конфликта в Нагорном Карабахе Армения провела военные учения в США, пишет VSE42. Они были организованы для отработки операций по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами в рамках миротворческих миссий. Сейчас в Армении активно обсуждается тема ратификации Римского статута МУС. Если это произойдет, то президент России Владимир Путин не сможет приехать в страну из-за ордера на его арест. В МИД России заявляли, что ратификация Римского статута испортит российско-армянские отношения, передает Life . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Армении обсуждается вопрос запрета и отключения российских телеканалов. Об этом заявила депутат от правящей фракции «Гражданский договор» Лусине Бадалян. «Эти вопросы обсуждаются, соответствующие ведомства выступят с заявлением о принятом решении. Этот вопрос даже поднимался на пленарных заседания Национального собрания», — заявила Лусине Бадалян, комментируя отключение российских телеканалов. Ее слова передает издание factor.am. На данный момент жители Армении могут смотреть «Первый канал», «РТР Планета», «Россия. Культура» и межгосударственный телеканал «Мир». В мае премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил России выходом страны из ОДКБ. По его словам, это произойдет, если страна признает организацию недееспособной. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Армения должна осознавать все риски данного решения. Перед новым обострением конфликта в Нагорном Карабахе Армения провела военные учения в США, пишет VSE42. Они были организованы для отработки операций по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами в рамках миротворческих миссий. Сейчас в Армении активно обсуждается тема ратификации Римского статута МУС. Если это произойдет, то президент России Владимир Путин не сможет приехать в страну из-за ордера на его арест. В МИД России заявляли, что ратификация Римского статута испортит российско-армянские отношения, передает Life.