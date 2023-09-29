В Магнитогорске детям запретили забирать бесплатное молоко домой

В школе Магнитогорска детей просят не уносить молоко домой Фото: Илья Московец © URA.RU

В Магнитогорске Челябинской области в муниципальной общеобразовательной школе №47 ученикам запретили забирать домой положенное в рамках федеральной программы бесплатное молоко в индивидуальной упаковке. Об этом в соцсети сообщили родители детей.

«Со вчерашнего дня в школе 47 детям запретили забирать с собой молоко, которое раньше выдавалось каждому ребенку. Ребенок должен выпить его в столовой, если нет, то оставить в школе», — пожаловались родители в паблике «Черное&Белое Магнитогорск» в социальной сети «ВКонтакте».

Родители высказали недовольство нововведением. Не все дети хотят пить молоко именно на обед. Тем более не понятно, как в школе намерены распоряжаться оставшимися упаковками, пишут родители в соцсети.

Редакция URA.RU направила запрос в МОУ «СОШ №47» города Магнитогорска. На момент публикации новости ответ не поступил.

В Челябинской области в рамках федеральной программы «Школьное молоко» учащиеся с первого по четвертый классы получают молоко бесплатно. Вице-губернатор Ирина Гехт сообщила, что из областного, местного и федерального бюджетов на эти цели до конца 2023 года направлено более 258,3 миллиона рублей.