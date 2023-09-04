Власти рассказали, как будет организовано бесплатное питание челябинских школьников

В Челябинской области на бесплатное питание школьников потратят 1,3 млрд рублей

На бесплатное питание школьников до конца текущего года в регионе выделено 1,3 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области до конца 2023 года на бесплатное питание школьников будет потрачено 1,3 млрд рублей. Кто именно имеет право на бесплатное питание, сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«Суммарно на бесплатное питание школьников до конца текущего года из бюджетов всех уровней выделяется 1,3 млрд рублей. Средства будут потрачены на обеспечение детей 1-4 классов бесплатным школьным молоком. Также вся начальная школа получает бесплатно горячее питание. Помимо них право на это имеют льготники, к ним относятся 51,1 тысяч детей из малообеспеченных семей и дети с нарушением здоровья, 2,5 тысячи детей из семей участников СВО, 9,3 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья», — отметила Гехт.

Вице-губернатор отметила, из областного, местного и федерального бюджетов на обеспечение детей 1-4 классов бесплатным школьным молоком до конца 2023 года направлено более 258,3 млн рублей. Продукцию будут получать 189 640 школьников.

По ее словам, власти приветствуют конструктивную обратную связь по качеству питания. Она предложила родителям обсудить на школьном собрании взаимодействие с администрацией учебных организаций с той целью, чтобы дети получали полноценные горячие обеды.