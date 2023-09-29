Власти Кургана перекрыли улицу Тимофея Невежина из-за ремонта. Фото

30 сентября 2023 в 15:46 Размер текста - 17 +

На участке будут отремонтированы тепловые сети Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане перекрыли участок улицы Тимофея Невежина. Ограничение, вступившее в силу 30 сентября, распространяется на все виды транспорта. Соответсвующее постановление опубликовано на сайте мэрии. «Постановление о закрытии движения транспорта по улице Т. Невежина на участке от дома №3, строение 26 до дома №5. Ограничение действует с 08:00 30 сентября до 20:00 2 октября», — указано в сообщении. Перекрытие связано с ремонтом тепловых сетей. Ранее в Кургане ограничили движение транспорта на участке улицы в районе Некрасовского рынка. Там ремонтные работы продлятся до 17 октября. Улицу перекрыли утром 30 сентября Фото: Валерий Кузнецов © URA.RU

В Кургане перекрыли участок улицы Тимофея Невежина. Ограничение, вступившее в силу 30 сентября, распространяется на все виды транспорта. Соответсвующее постановление опубликовано на сайте мэрии. «Постановление о закрытии движения транспорта по улице Т. Невежина на участке от дома №3, строение 26 до дома №5. Ограничение действует с 08:00 30 сентября до 20:00 2 октября», — указано в сообщении. Перекрытие связано с ремонтом тепловых сетей. Ранее в Кургане ограничили движение транспорта на участке улицы в районе Некрасовского рынка. Там ремонтные работы продлятся до 17 октября.