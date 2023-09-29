29 сентября 2023

Власти Кургана перекрыли улицу Тимофея Невежина из-за ремонта. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган , знак стоп, ограничительная лента, ремонтные работы
На участке будут отремонтированы тепловые сети Фото:

В Кургане перекрыли участок улицы Тимофея Невежина. Ограничение, вступившее в силу 30 сентября, распространяется на все виды транспорта. Соответсвующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

«Постановление о закрытии движения транспорта по улице Т. Невежина на участке от дома №3, строение 26 до дома №5. Ограничение действует с 08:00 30 сентября до 20:00 2 октября», — указано в сообщении. Перекрытие связано с ремонтом тепловых сетей.

Ранее в Кургане ограничили движение транспорта на участке улицы в районе Некрасовского рынка. Там ремонтные работы продлятся до 17 октября.

Улицу перекрыли утром 30 сентября
Улицу перекрыли утром 30 сентября
Фото:

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В Кургане перекрыли участок улицы Тимофея Невежина. Ограничение, вступившее в силу 30 сентября, распространяется на все виды транспорта. Соответсвующее постановление опубликовано на сайте мэрии. «Постановление о закрытии движения транспорта по улице Т. Невежина на участке от дома №3, строение 26 до дома №5. Ограничение действует с 08:00 30 сентября до 20:00 2 октября», — указано в сообщении. Перекрытие связано с ремонтом тепловых сетей. Ранее в Кургане ограничили движение транспорта на участке улицы в районе Некрасовского рынка. Там ремонтные работы продлятся до 17 октября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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