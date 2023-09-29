На участке будут отремонтированы тепловые сети
В Кургане перекрыли участок улицы Тимофея Невежина. Ограничение, вступившее в силу 30 сентября, распространяется на все виды транспорта. Соответсвующее постановление опубликовано на сайте мэрии.
«Постановление о закрытии движения транспорта по улице Т. Невежина на участке от дома №3, строение 26 до дома №5. Ограничение действует с 08:00 30 сентября до 20:00 2 октября», — указано в сообщении. Перекрытие связано с ремонтом тепловых сетей.
Ранее в Кургане ограничили движение транспорта на участке улицы в районе Некрасовского рынка. Там ремонтные работы продлятся до 17 октября.
Улицу перекрыли утром 30 сентября
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