Германия дала Украине добро на атаку городов России ракетами Taurus

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Удары ВСУ по российской территории обоснованы, считает Мари-Агнес Штрак-Циммерман Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Решение о поставках крылатых ракет Taurus Украине является положительным решением, а их использование для ударов по российским городам будет обоснованным. Такое заявление сделала председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

«Удары немецкими ракетами Taurus по территории России будут легитимны. Сюда относится и Крым, через который организуется снабжение российской армии», — передает слова Штрак-Циммерман Der Spiegel. Она отметила, что без поддержки западных союзников Россия уже уничтожила бы Украину и считает, что международное право позволяет Киеву атаковать военные цели на территории РФ.

При этом Штрак-Циммерман добавила, что международное право не разрешает наносить удары по мирным жителям. Среди прочего немецкий политик высказала сомнения в возможности применения ядерного оружия на Украине.

Ранее также стало известно, что США разрешили украинцам выбирать цели для ударов за пределами страны с использованием переданных им вооружений, однако не поощряют такие действия. Также в Вашингтоне отметили, что передача систем вооружений Украине, включая те, о которых говорится в прессе, находится на активном рассмотрении.

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Решение о поставках крылатых ракет Taurus Украине является положительным решением, а их использование для ударов по российским городам будет обоснованным. Такое заявление сделала председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман. «Удары немецкими ракетами Taurus по территории России будут легитимны. Сюда относится и Крым, через который организуется снабжение российской армии», — передает слова Штрак-Циммерман Der Spiegel. Она отметила, что без поддержки западных союзников Россия уже уничтожила бы Украину и считает, что международное право позволяет Киеву атаковать военные цели на территории РФ. При этом Штрак-Циммерман добавила, что международное право не разрешает наносить удары по мирным жителям. Среди прочего немецкий политик высказала сомнения в возможности применения ядерного оружия на Украине. Ранее также стало известно, что США разрешили украинцам выбирать цели для ударов за пределами страны с использованием переданных им вооружений, однако не поощряют такие действия. Также в Вашингтоне отметили, что передача систем вооружений Украине, включая те, о которых говорится в прессе, находится на активном рассмотрении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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