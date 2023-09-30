Германия дала Украине добро на атаку городов России ракетами Taurus

30 сентября 2023 в 15:41 Размер текста - 17 +

Удары ВСУ по российской территории обоснованы, считает Мари-Агнес Штрак-Циммерман Фото: Sgt. Andy Martinez / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Решение о поставках крылатых ракет Taurus Украине является положительным решением, а их использование для ударов по российским городам будет обоснованным. Такое заявление сделала председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман. «Удары немецкими ракетами Taurus по территории России будут легитимны. Сюда относится и Крым, через который организуется снабжение российской армии», — передает слова Штрак-Циммерман Der Spiegel. Она отметила, что без поддержки западных союзников Россия уже уничтожила бы Украину и считает, что международное право позволяет Киеву атаковать военные цели на территории РФ. При этом Штрак-Циммерман добавила, что международное право не разрешает наносить удары по мирным жителям. Среди прочего немецкий политик высказала сомнения в возможности применения ядерного оружия на Украине. Ранее также стало известно, что США разрешили украинцам выбирать цели для ударов за пределами страны с использованием переданных им вооружений, однако не поощряют такие действия. Также в Вашингтоне отметили, что передача систем вооружений Украине, включая те, о которых говорится в прессе, находится на активном рассмотрении.

Решение о поставках крылатых ракет Taurus Украине является положительным решением, а их использование для ударов по российским городам будет обоснованным. Такое заявление сделала председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман. «Удары немецкими ракетами Taurus по территории России будут легитимны. Сюда относится и Крым, через который организуется снабжение российской армии», — передает слова Штрак-Циммерман Der Spiegel. Она отметила, что без поддержки западных союзников Россия уже уничтожила бы Украину и считает, что международное право позволяет Киеву атаковать военные цели на территории РФ. При этом Штрак-Циммерман добавила, что международное право не разрешает наносить удары по мирным жителям. Среди прочего немецкий политик высказала сомнения в возможности применения ядерного оружия на Украине. Ранее также стало известно, что США разрешили украинцам выбирать цели для ударов за пределами страны с использованием переданных им вооружений, однако не поощряют такие действия. Также в Вашингтоне отметили, что передача систем вооружений Украине, включая те, о которых говорится в прессе, находится на активном рассмотрении.