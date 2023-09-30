Медведев заявил, когда закончится СВО

Медведев: СВО продлится до полного уничтожения нацистского режима в Киеве

30 сентября 2023 в 15:51 Размер текста - 17 +

Россия должна восстановить историческую справедливость, заявил Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спецоперация на Украине продолжится до полного уничтожения киевского режима и восстановления исторической справедливости на исконно русских территориях. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Специальная военная операция будет продолжаться до полного уничтожения нацистского киевского режима и освобождения от врага исконно русских территорий», — написал Медведев в telegram-канале . Он добавил, что День воссоединения новых регионов с Россией, празднуемый 30 сентября, стал символом единства русского народа.



Медведев также приветствовал принятое год назад судьбоносное решение жителей новых регионов РФ быть со своим Отечеством и выразил уверенность в победе. В заключение зампред Совбеза поздравил всех с праздником. Ранее военно-политический блогер Юрий Подоляка заявил, что после окончания специальной операции на Украине России необходимо будет продолжать информационную войну, чтобы не допустить обострения конфликта. Он отметил, что в России уже работают проекты, направленные на защиту информационного пространства.

Спецоперация на Украине продолжится до полного уничтожения киевского режима и восстановления исторической справедливости на исконно русских территориях. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Специальная военная операция будет продолжаться до полного уничтожения нацистского киевского режима и освобождения от врага исконно русских территорий», — написал Медведев в telegram-канале. Он добавил, что День воссоединения новых регионов с Россией, празднуемый 30 сентября, стал символом единства русского народа. Медведев также приветствовал принятое год назад судьбоносное решение жителей новых регионов РФ быть со своим Отечеством и выразил уверенность в победе. В заключение зампред Совбеза поздравил всех с праздником. Ранее военно-политический блогер Юрий Подоляка заявил, что после окончания специальной операции на Украине России необходимо будет продолжать информационную войну, чтобы не допустить обострения конфликта. Он отметил, что в России уже работают проекты, направленные на защиту информационного пространства.