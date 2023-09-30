Медведев заявил, когда закончится СВО

Спецоперация на Украине продолжится до полного уничтожения киевского режима и восстановления исторической справедливости на исконно русских территориях. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Специальная военная операция будет продолжаться до полного уничтожения нацистского киевского режима и освобождения от врага исконно русских территорий», — написал Медведев в telegram-канале. Он добавил, что День воссоединения новых регионов с Россией, празднуемый 30 сентября, стал символом единства русского народа.
Медведев также приветствовал принятое год назад судьбоносное решение жителей новых регионов РФ быть со своим Отечеством и выразил уверенность в победе. В заключение зампред Совбеза поздравил всех с праздником.
Ранее военно-политический блогер Юрий Подоляка заявил, что после окончания специальной операции на Украине России необходимо будет продолжать информационную войну, чтобы не допустить обострения конфликта. Он отметил, что в России уже работают проекты, направленные на защиту информационного пространства.
Спецоперация на Украине продолжится до полного уничтожения киевского режима и восстановления исторической справедливости на исконно русских территориях. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Специальная военная операция будет продолжаться до полного уничтожения нацистского киевского режима и освобождения от врага исконно русских территорий», — написал Медведев в telegram-канале. Он добавил, что День воссоединения новых регионов с Россией, празднуемый 30 сентября, стал символом единства русского народа.
Медведев также приветствовал принятое год назад судьбоносное решение жителей новых регионов РФ быть со своим Отечеством и выразил уверенность в победе. В заключение зампред Совбеза поздравил всех с праздником. Ранее военно-политический блогер Юрий Подоляка заявил, что после окончания специальной операции на Украине России необходимо будет продолжать информационную войну, чтобы не допустить обострения конфликта. Он отметил, что в России уже работают проекты, направленные на защиту информационного пространства.