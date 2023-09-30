Медведев заявил, когда закончится СВО

Медведев: СВО продлится до полного уничтожения нацистского режима в Киеве
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Политсовет партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Россия должна восстановить историческую справедливость, заявил Дмитрий Медведев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Спецоперация на Украине продолжится до полного уничтожения киевского режима и восстановления исторической справедливости на исконно русских территориях. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Специальная военная операция будет продолжаться до полного уничтожения нацистского киевского режима и освобождения от врага исконно русских территорий», — написал Медведев в telegram-канале. Он добавил, что День воссоединения новых регионов с Россией, празднуемый 30 сентября, стал символом единства русского народа.

Медведев также приветствовал принятое год назад судьбоносное решение жителей новых регионов РФ быть со своим Отечеством и выразил уверенность в победе. В заключение зампред Совбеза поздравил всех с праздником.

Ранее военно-политический блогер Юрий Подоляка заявил, что после окончания специальной операции на Украине России необходимо будет продолжать информационную войну, чтобы не допустить обострения конфликта. Он отметил, что в России уже работают проекты, направленные на защиту информационного пространства.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спецоперация на Украине продолжится до полного уничтожения киевского режима и восстановления исторической справедливости на исконно русских территориях. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Специальная военная операция будет продолжаться до полного уничтожения нацистского киевского режима и освобождения от врага исконно русских территорий», — написал Медведев в telegram-канале. Он добавил, что День воссоединения новых регионов с Россией, празднуемый 30 сентября, стал символом единства русского народа. Медведев также приветствовал принятое год назад судьбоносное решение жителей новых регионов РФ быть со своим Отечеством и выразил уверенность в победе. В заключение зампред Совбеза поздравил всех с праздником. Ранее военно-политический блогер Юрий Подоляка заявил, что после окончания специальной операции на Украине России необходимо будет продолжать информационную войну, чтобы не допустить обострения конфликта. Он отметил, что в России уже работают проекты, направленные на защиту информационного пространства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...