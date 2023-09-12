Военблогер Подоляка рассказал, что будет после СВО

Военблогер Подоляка предупредил о войне после СВО

12 сентября 2023 в 16:58 Размер текста - 17 +

Юрий Подоляка (справа) уверен, что информационная война в 21-м веке не закончится Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После окончания спецоперации на Украине России необходимо будет продолжать информационную войну, чтобы конфликт не обострился. Об этом заявил военно-политический блогер Юрий Подоляка на торжественной церемонии вручения знаков «Команда Путина» в Челябинске, передает корреспондент URA.RU с места событий. «На данный момент в России работают проекты, которые заточены не только на оборону информационного пространства нашей страны, но и работа по тылам противника, то есть работа ведется системно. Конфликт закончится не когда пушки прекратят стрелять. Президент [РФ Владимир Путин] правильно сказал, что информационная война идет постоянно, и будет идти, никуда она не денется. Для того чтобы потом уже пушки опять не начали стрелять, мы должны в мирное время не проигрывать информационную войну. К сожалению, в XXI-м веке никуда от этого не денешься. Меня иногда спрашивают, когда закончится конфликт. Я отвечаю: „Для меня, наверно уже никогда“», — передает слова Подоляки корреспондент агентства. Торжественная церемония вручения проходит в правительстве Челябинской области. В ней принимают участие губернатор региона Алексей Текслер, представители «Народного фронта», в частности замруководителя исполкома Народного фронта Борис Подольный, и советник врио губернатора Запорожской области Иван Скиба. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После окончания спецоперации на Украине России необходимо будет продолжать информационную войну, чтобы конфликт не обострился. Об этом заявил военно-политический блогер Юрий Подоляка на торжественной церемонии вручения знаков «Команда Путина» в Челябинске, передает корреспондент URA.RU с места событий. «На данный момент в России работают проекты, которые заточены не только на оборону информационного пространства нашей страны, но и работа по тылам противника, то есть работа ведется системно. Конфликт закончится не когда пушки прекратят стрелять. Президент [РФ Владимир Путин] правильно сказал, что информационная война идет постоянно, и будет идти, никуда она не денется. Для того чтобы потом уже пушки опять не начали стрелять, мы должны в мирное время не проигрывать информационную войну. К сожалению, в XXI-м веке никуда от этого не денешься. Меня иногда спрашивают, когда закончится конфликт. Я отвечаю: „Для меня, наверно уже никогда“», — передает слова Подоляки корреспондент агентства. Торжественная церемония вручения проходит в правительстве Челябинской области. В ней принимают участие губернатор региона Алексей Текслер, представители «Народного фронта», в частности замруководителя исполкома Народного фронта Борис Подольный, и советник врио губернатора Запорожской области Иван Скиба.