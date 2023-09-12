Военблогер Подоляка рассказал, что будет после СВО

Военблогер Подоляка предупредил о войне после СВО
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заместитель руководителя исполкома общероссийского общественного движения Народный фронт «За Россию» Борис Подольный и военно-политический блогер, журналист Юрий Подоляка посетили научно-производственную лабораторию по производству дронов для нужд СВО. Че, подоляка юрий, подольный борис
Юрий Подоляка (справа) уверен, что информационная война в 21-м веке не закончится Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

После окончания спецоперации на Украине России необходимо будет продолжать информационную войну, чтобы конфликт не обострился. Об этом заявил военно-политический блогер Юрий Подоляка на торжественной церемонии вручения знаков «Команда Путина» в Челябинске, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«На данный момент в России работают проекты, которые заточены не только на оборону информационного пространства нашей страны, но и работа по тылам противника, то есть работа ведется системно. Конфликт закончится не когда пушки прекратят стрелять. Президент [РФ Владимир Путин] правильно сказал, что информационная война идет постоянно, и будет идти, никуда она не денется. Для того чтобы потом уже пушки опять не начали стрелять, мы должны в мирное время не проигрывать информационную войну. К сожалению, в XXI-м веке никуда от этого не денешься. Меня иногда спрашивают, когда закончится конфликт. Я отвечаю: „Для меня, наверно уже никогда“», — передает слова Подоляки корреспондент агентства.

Торжественная церемония вручения проходит в правительстве Челябинской области. В ней принимают участие губернатор региона Алексей Текслер, представители «Народного фронта», в частности замруководителя исполкома Народного фронта Борис Подольный, и советник врио губернатора Запорожской области Иван Скиба.

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После окончания спецоперации на Украине России необходимо будет продолжать информационную войну, чтобы конфликт не обострился. Об этом заявил военно-политический блогер Юрий Подоляка на торжественной церемонии вручения знаков «Команда Путина» в Челябинске, передает корреспондент URA.RU с места событий. «На данный момент в России работают проекты, которые заточены не только на оборону информационного пространства нашей страны, но и работа по тылам противника, то есть работа ведется системно. Конфликт закончится не когда пушки прекратят стрелять. Президент [РФ Владимир Путин] правильно сказал, что информационная война идет постоянно, и будет идти, никуда она не денется. Для того чтобы потом уже пушки опять не начали стрелять, мы должны в мирное время не проигрывать информационную войну. К сожалению, в XXI-м веке никуда от этого не денешься. Меня иногда спрашивают, когда закончится конфликт. Я отвечаю: „Для меня, наверно уже никогда“», — передает слова Подоляки корреспондент агентства. Торжественная церемония вручения проходит в правительстве Челябинской области. В ней принимают участие губернатор региона Алексей Текслер, представители «Народного фронта», в частности замруководителя исполкома Народного фронта Борис Подольный, и советник врио губернатора Запорожской области Иван Скиба.
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© Служба новостей «URA.RU»
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