КП: за неделю до смерти свердловчанка подобрала подозреваемого убийцу на трассе

30 сентября 2023 в 16:26 Размер текста - 17 +

При себе у подозреваемого отсутствовали документы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Елена Косецкая, тело которой нашли в поселке Курманка (Свердловская область), познакомилась с подозреваемым убийцей Алексеем за неделю до смерти, подобрав мужчину на трассе. Об этом рассказал информированный источник. «Женщина познакомилась с Алексеем за неделю до смерти. Елена Косецкая подобрала мужчину на трассе, когда тот „голосовал“. У мужчины не было паспорта, сам он представился жителем Томской области. Елена предложила ему работу на участке, где планировала построить дома для отдыха», — пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. На участке женщина собиралась сдавать финские постройки в посуточную аренду. Ранее URA.RU писало, что тело Косецкой нашли 28 сентября в поселке Курманка в Заречном. Сотрудники СК завели уголовное дело по факту происшествия. Под подозрение попал Алексей, который работал на женщину охранником или разнорабочим. Автомобиль погибшей сотрудники ГИБДД обнаружили брошенной на трассе. Приметы подозреваемого: на вид 30-40 лет, рост составляет — 175-180 сантиметров, худощавое телосложение и светлые волосы (возможно, рыжие). Мужчина был одет в темные брюки, куртку с капюшоном и черные кроссовки. Если вам что-то известно о подозреваемом убийце, то сообщите информацию по телефону +7 (343) 777-13-02 (анонимность гарантируется). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Елена Косецкая, тело которой нашли в поселке Курманка (Свердловская область), познакомилась с подозреваемым убийцей Алексеем за неделю до смерти, подобрав мужчину на трассе. Об этом рассказал информированный источник. «Женщина познакомилась с Алексеем за неделю до смерти. Елена Косецкая подобрала мужчину на трассе, когда тот „голосовал“. У мужчины не было паспорта, сам он представился жителем Томской области. Елена предложила ему работу на участке, где планировала построить дома для отдыха», — пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. На участке женщина собиралась сдавать финские постройки в посуточную аренду. Ранее URA.RU писало, что тело Косецкой нашли 28 сентября в поселке Курманка в Заречном. Сотрудники СК завели уголовное дело по факту происшествия. Под подозрение попал Алексей, который работал на женщину охранником или разнорабочим. Автомобиль погибшей сотрудники ГИБДД обнаружили брошенной на трассе. Приметы подозреваемого: на вид 30-40 лет, рост составляет — 175-180 сантиметров, худощавое телосложение и светлые волосы (возможно, рыжие). Мужчина был одет в темные брюки, куртку с капюшоном и черные кроссовки. Если вам что-то известно о подозреваемом убийце, то сообщите информацию по телефону +7 (343) 777-13-02 (анонимность гарантируется).