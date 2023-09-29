29 сентября 2023

В ЯНАО остановлено движение паромов на главной переправе

© Служба новостей «URA.RU»
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Лабытнанги и Исправительная колония №8 "Белый медведь". 17.09.2018г, паром, переправа
Движение на переправе остановлено из-за усиления ветра Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе приостановили работу главной переправы Салехард — Лабытнанги. В окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства сообщили, что ограничения связаны с усилением ветра.

«Из-за усиления ветра паромы на переправе Салехард-Лабытнанги временно приостановили работу», — сообщается в telegram-канале ведомства. Наблюдать за ситуацией на переправе можно в режиме онлайн.

Ранее в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО предупредили о возможных ограничениях работы переправы. На несколько часов движение паромов останавливали 21 сентября.

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В Ямало-Ненецком автономном округе приостановили работу главной переправы Салехард — Лабытнанги. В окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства сообщили, что ограничения связаны с усилением ветра. «Из-за усиления ветра паромы на переправе Салехард-Лабытнанги временно приостановили работу», — сообщается в telegram-канале ведомства. Наблюдать за ситуацией на переправе можно в режиме онлайн. Ранее в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО предупредили о возможных ограничениях работы переправы. На несколько часов движение паромов останавливали 21 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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