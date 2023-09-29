В ЯНАО остановлено движение паромов на главной переправе

Движение на переправе остановлено из-за усиления ветра
В Ямало-Ненецком автономном округе приостановили работу главной переправы Салехард — Лабытнанги. В окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства сообщили, что ограничения связаны с усилением ветра.
«Из-за усиления ветра паромы на переправе Салехард-Лабытнанги временно приостановили работу», — сообщается в telegram-канале ведомства. Наблюдать за ситуацией на переправе можно в режиме онлайн.
Ранее в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО предупредили о возможных ограничениях работы переправы. На несколько часов движение паромов останавливали 21 сентября.
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