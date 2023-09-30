Зеленскому указали, какие регионы войдут в состав России

Риттер: Россия освободит Одессу, Николаев, Днепропетровск, Харьков и Сумы

30 сентября 2023 в 17:47 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский потеряет еще пять областей, заявил Скотт Риттер Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы России освободят еще пять регионов на Украине, включая Одессу, Николаев, Днепропетровск, Харьков и Сумы. Такое заявление сделал экс-разведчик американской армии Скотт Риттер. «Этот конфликт не закончится, пока Россия не возьмет еще пять регионов. Одесса, Николаев, Днепропетровск, Харьков и Сумы», — заявил Риттер в эфире youtube-канала Ask The Inspector. Он добавил, что освобождение этих территорий будет сопровождаться уничтожением остатков ВСУ. Риттер также прогнозирует разделение Украины, по типу «плана Моргентау», а также свержение правительства президента Украины Владимира Зеленского. План Моргентау был программой преобразования Германии после Второй мировой войны. Он предусматривал разделение страны, передачу ключевых производственных районов под международный контроль и ликвидацию тяжелой промышленности. Ранее зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в состав России будет включено больше новых регионов. Он отметил, что прошедшие год назад референдумы стали символом восстановления справедливости и единства русского народа, и что СВО будет продолжаться до освобождения всех русских территорий. Журналист Джексон Хинкл из США также предсказывает, что Россия планирует освободить территории от Харькова до Одессы , и это будет единственный способ остановить изменения в балансе сил в Европе, которые планирует Вашингтон, передает Pravda.Ru. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вооруженные силы России освободят еще пять регионов на Украине, включая Одессу, Николаев, Днепропетровск, Харьков и Сумы. Такое заявление сделал экс-разведчик американской армии Скотт Риттер. «Этот конфликт не закончится, пока Россия не возьмет еще пять регионов. Одесса, Николаев, Днепропетровск, Харьков и Сумы», — заявил Риттер в эфире youtube-канала Ask The Inspector. Он добавил, что освобождение этих территорий будет сопровождаться уничтожением остатков ВСУ. Риттер также прогнозирует разделение Украины, по типу «плана Моргентау», а также свержение правительства президента Украины Владимира Зеленского. План Моргентау был программой преобразования Германии после Второй мировой войны. Он предусматривал разделение страны, передачу ключевых производственных районов под международный контроль и ликвидацию тяжелой промышленности. Ранее зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в состав России будет включено больше новых регионов. Он отметил, что прошедшие год назад референдумы стали символом восстановления справедливости и единства русского народа, и что СВО будет продолжаться до освобождения всех русских территорий. Журналист Джексон Хинкл из США также предсказывает, что Россия планирует освободить территории от Харькова до Одессы, и это будет единственный способ остановить изменения в балансе сил в Европе, которые планирует Вашингтон, передает Pravda.Ru.