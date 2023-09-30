Медведев: новых регионов в составе России станет больше

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ХХ съезд партии "Единая Россия", третий этап. Москва, медведев дмитрий
Спецоперация продолжится до освобождения всех русских территорий, заявил Медведев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В состав России войдет больше новых регионов. Об этом заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Победа будет за нами. А новых регионов в составе России будет больше», — написал Медведев в telegram-канале. Он напомнил, что год назад в стране прошли референдумы, что стало символом восстановления справедливости, а также единства русского народа. По словам Медведева, спецоперация продолжится до освобождения всех русских территорий.

С 23 по 27 сентября 2022 года на освобожденных территориях прошли референдумы. Жители этих регионов голосовали за присоединение к России. 30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал соглашение о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области к РФ.

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В состав России войдет больше новых регионов. Об этом заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Победа будет за нами. А новых регионов в составе России будет больше», — написал Медведев в telegram-канале. Он напомнил, что год назад в стране прошли референдумы, что стало символом восстановления справедливости, а также единства русского народа. По словам Медведева, спецоперация продолжится до освобождения всех русских территорий. С 23 по 27 сентября 2022 года на освобожденных территориях прошли референдумы. Жители этих регионов голосовали за присоединение к России. 30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал соглашение о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области к РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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