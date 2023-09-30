Медведев: новых регионов в составе России станет больше

30 сентября 2023 в 15:58 Размер текста - 17 +

Спецоперация продолжится до освобождения всех русских территорий, заявил Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В состав России войдет больше новых регионов. Об этом заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Победа будет за нами. А новых регионов в составе России будет больше», — написал Медведев в telegram-канале . Он напомнил, что год назад в стране прошли референдумы, что стало символом восстановления справедливости, а также единства русского народа. По словам Медведева, спецоперация продолжится до освобождения всех русских территорий. С 23 по 27 сентября 2022 года на освобожденных территориях прошли референдумы. Жители этих регионов голосовали за присоединение к России. 30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал соглашение о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области к РФ.

В состав России войдет больше новых регионов. Об этом заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Победа будет за нами. А новых регионов в составе России будет больше», — написал Медведев в telegram-канале. Он напомнил, что год назад в стране прошли референдумы, что стало символом восстановления справедливости, а также единства русского народа. По словам Медведева, спецоперация продолжится до освобождения всех русских территорий. С 23 по 27 сентября 2022 года на освобожденных территориях прошли референдумы. Жители этих регионов голосовали за присоединение к России. 30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал соглашение о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области к РФ.