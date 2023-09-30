Сбер наладил переводы в Казахстан по номеру карты

Сбербанк наладил переводы в Казахстан по картам Visa и Mastercard. Они будут происходить через приложение «Сбербанк Онлайн».
«Сбербанк смог наладить переводы в Казахстан по номеру карт платежных систем Visa и Mastercard», — сообщает издание Frank Media. Там добавили, что переводы можно осуществить через приложение «Сбербанк Онлайн».
На сайте Сбербанка указано, что переводы в Казахстан возможны только на карты «Мир». Журналистам упомянутого издания удалось успешно перевести деньги на карты казахстанских банков ForteBank и «ЦентрКредит», которые используют международные платежные системы.
В 2022 году объем переводов из России в Казахстан увеличился в 13 раз по сравнению с 2021 годом, согласно данным Национального банка Казахстана. В марте 2023 года объем денежных переводов из России в Казахстан составил более 40% от общей суммы всех транзакций, передает «Национальная служба новостей».
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