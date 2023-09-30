Сбер наладил переводы в Казахстан по номеру карты

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Иннопром-2022 третий день. Екатеринбург, сбер, сбербанк логотип
Сбер отладил систему переводов денежных средств из РФ в Казахстан Фото:

Сбербанк наладил переводы в Казахстан по картам Visa и Mastercard. Они будут происходить через приложение «Сбербанк Онлайн».

«Сбербанк смог наладить переводы в Казахстан по номеру карт платежных систем Visa и Mastercard», — сообщает издание Frank Media. Там добавили, что переводы можно осуществить через приложение «Сбербанк Онлайн».

На сайте Сбербанка указано, что переводы в Казахстан возможны только на карты «Мир». Журналистам упомянутого издания удалось успешно перевести деньги на карты казахстанских банков ForteBank и «ЦентрКредит», которые используют международные платежные системы.

В 2022 году объем переводов из России в Казахстан увеличился в 13 раз по сравнению с 2021 годом, согласно данным Национального банка Казахстана. В марте 2023 года объем денежных переводов из России в Казахстан составил более 40% от общей суммы всех транзакций, передает «Национальная служба новостей».

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Сбербанк наладил переводы в Казахстан по картам Visa и Mastercard. Они будут происходить через приложение «Сбербанк Онлайн». «Сбербанк смог наладить переводы в Казахстан по номеру карт платежных систем Visa и Mastercard», — сообщает издание Frank Media. Там добавили, что переводы можно осуществить через приложение «Сбербанк Онлайн». На сайте Сбербанка указано, что переводы в Казахстан возможны только на карты «Мир». Журналистам упомянутого издания удалось успешно перевести деньги на карты казахстанских банков ForteBank и «ЦентрКредит», которые используют международные платежные системы. В 2022 году объем переводов из России в Казахстан увеличился в 13 раз по сравнению с 2021 годом, согласно данным Национального банка Казахстана. В марте 2023 года объем денежных переводов из России в Казахстан составил более 40% от общей суммы всех транзакций, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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