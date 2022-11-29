Россияне перевели денежные средства в Казахстан в общей сумме 5,6 млрд руб Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В 2022 году из Российской Федерации в Казахстан было переведено в 13 раз больше денежных средств, по сравнению с объемом переводов 2021 года. Об этом сообщает Национальный банк Казахстана.

«Из России в Казахстан с помощью систем денежных переводов „Золотая корона“, „Юнистрим“ и Contact было отправлено 42,7 млрд тенге (или 5,6 млрд руб.). Пользователи систем совершили больше всего транзакций с начала 2022 года, что составило 123,4 тысячи переводов», — сообщает RBC.

Отмечается, что данные показатели превосходят результаты 2021 года в 13 раз. Также Россия побеждает по величине полученных Казахстаном денег из-за рубежа, «ее доля от общей суммы составляет 57,5%».