Украина увеличит военные расходы в семь раз

Премьер Украины Шмыгаль: в 2024 году на военные расходы выделят 55 млрд гривен

30 сентября 2023 в 19:38 Размер текста - 17 +

Военные расходы Украины составят 55,8 миллиарда гривен Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В бюджете Украины на следующий год подразумевается увеличение военных расходов в семь раз. Об этом сообщил премьер страны Денис Шмыгаль. Они составят 55,8 миллиарда гривен (147,8 млрд рублей). «В проекте госбюджета-2024 мы увеличили расходы на производство продукции оборонного назначения в семь раз», написал Шмыгаль в своем telegram-канале. Он отметил, что расходы составят 55,8 миллиарда гривен. К тому же премьер сообщил о старте проектов по производству различных типов дронов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал об увеличении бюджетных расходов в 2024 году на военно-промышленный комплекс, в том числе на производство оружия. Он отметил, что оборона и безопасность остаются приоритетными направлениями финансирования. Глава комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Роксолана Пидласа заявила, что в следующем году Киев ожидает от западных стран 43 миллиарда долларов для покрытия дефицита бюджета. По ее словам, 2024 год станет уже третьим, когда расходы Киева будут в два раза больше доходов.

В бюджете Украины на следующий год подразумевается увеличение военных расходов в семь раз. Об этом сообщил премьер страны Денис Шмыгаль. Они составят 55,8 миллиарда гривен (147,8 млрд рублей). «В проекте госбюджета-2024 мы увеличили расходы на производство продукции оборонного назначения в семь раз», написал Шмыгаль в своем telegram-канале. Он отметил, что расходы составят 55,8 миллиарда гривен. К тому же премьер сообщил о старте проектов по производству различных типов дронов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал об увеличении бюджетных расходов в 2024 году на военно-промышленный комплекс, в том числе на производство оружия. Он отметил, что оборона и безопасность остаются приоритетными направлениями финансирования. Глава комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Роксолана Пидласа заявила, что в следующем году Киев ожидает от западных стран 43 миллиарда долларов для покрытия дефицита бюджета. По ее словам, 2024 год станет уже третьим, когда расходы Киева будут в два раза больше доходов.