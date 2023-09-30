Украина увеличит военные расходы в семь раз

В бюджете Украины на следующий год подразумевается увеличение военных расходов в семь раз. Об этом сообщил премьер страны Денис Шмыгаль. Они составят 55,8 миллиарда гривен (147,8 млрд рублей).
«В проекте госбюджета-2024 мы увеличили расходы на производство продукции оборонного назначения в семь раз», написал Шмыгаль в своем telegram-канале. Он отметил, что расходы составят 55,8 миллиарда гривен. К тому же премьер сообщил о старте проектов по производству различных типов дронов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал об увеличении бюджетных расходов в 2024 году на военно-промышленный комплекс, в том числе на производство оружия. Он отметил, что оборона и безопасность остаются приоритетными направлениями финансирования. Глава комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Роксолана Пидласа заявила, что в следующем году Киев ожидает от западных стран 43 миллиарда долларов для покрытия дефицита бюджета. По ее словам, 2024 год станет уже третьим, когда расходы Киева будут в два раза больше доходов.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.