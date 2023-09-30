Украина увеличит военные расходы в семь раз

Премьер Украины Шмыгаль: в 2024 году на военные расходы выделят 55 млрд гривен
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Вооруженные силы Украины. stock, ракета, всу, stock
Военные расходы Украины составят 55,8 миллиарда гривен Фото:
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В бюджете Украины на следующий год подразумевается увеличение военных расходов в семь раз. Об этом сообщил премьер страны Денис Шмыгаль. Они составят 55,8 миллиарда гривен (147,8 млрд рублей).

«В проекте госбюджета-2024 мы увеличили расходы на производство продукции оборонного назначения в семь раз», написал Шмыгаль в своем telegram-канале. Он отметил, что расходы составят 55,8 миллиарда гривен. К тому же премьер сообщил о старте проектов по производству различных типов дронов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал об увеличении бюджетных расходов в 2024 году на военно-промышленный комплекс, в том числе на производство оружия. Он отметил, что оборона и безопасность остаются приоритетными направлениями финансирования. Глава комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Роксолана Пидласа заявила, что в следующем году Киев ожидает от западных стран 43 миллиарда долларов для покрытия дефицита бюджета. По ее словам, 2024 год станет уже третьим, когда расходы Киева будут в два раза больше доходов.

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В бюджете Украины на следующий год подразумевается увеличение военных расходов в семь раз. Об этом сообщил премьер страны Денис Шмыгаль. Они составят 55,8 миллиарда гривен (147,8 млрд рублей). «В проекте госбюджета-2024 мы увеличили расходы на производство продукции оборонного назначения в семь раз», написал Шмыгаль в своем telegram-канале. Он отметил, что расходы составят 55,8 миллиарда гривен. К тому же премьер сообщил о старте проектов по производству различных типов дронов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал об увеличении бюджетных расходов в 2024 году на военно-промышленный комплекс, в том числе на производство оружия. Он отметил, что оборона и безопасность остаются приоритетными направлениями финансирования. Глава комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Роксолана Пидласа заявила, что в следующем году Киев ожидает от западных стран 43 миллиарда долларов для покрытия дефицита бюджета. По ее словам, 2024 год станет уже третьим, когда расходы Киева будут в два раза больше доходов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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