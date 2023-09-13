Зеленский раскрыл планы по производству оружия на Украине

Зеленский сообщил, что в будущем году будет увеличены расходы на ВПК Украины

Зеленский заявил, что Украина нарастит производство оружия в 2024 году Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украина в 2024 году увеличит бюджетные расходы на военно-промышленный комплекс, в том числе на производство оружия. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем telegram-канале.

«В следующем году мы добавляем значительные бюджетные средства на оборонно-промышленный комплекс — производство оружия в Украине. И на дроны, причем и на покупку того, что необходимо за границей, и на украинское производство» — сказал Зеленский.

Вопрос о финансировании обсуждался на совещании с премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром финансов Сереем Марченко. Зеленский отметил, что оборона и безопасность остаются приоритетными направлениями финансирования.

Зеленского пугает то, что США требуют ужесточить контроль над военными расходами Киева, считает обозреватель Telesur Пабло Хофре Леаль. Президент США Джо Байдена запросил у Конгресса для помощи Украине в 2024 году около 24 миллиардов долларов.