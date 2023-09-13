13 сентября 2023

Зеленский раскрыл планы по производству оружия на Украине

Зеленский сообщил, что в будущем году будет увеличены расходы на ВПК Украины
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский заявил, что Украина нарастит производство оружия в 2024 году Фото:
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Украина в 2024 году увеличит бюджетные расходы на военно-промышленный комплекс, в том числе на производство оружия. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем telegram-канале.

«В следующем году мы добавляем значительные бюджетные средства на оборонно-промышленный комплекс — производство оружия в Украине. И на дроны, причем и на покупку того, что необходимо за границей, и на украинское производство» — сказал Зеленский.

Вопрос о финансировании обсуждался на совещании с премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром финансов Сереем Марченко. Зеленский отметил, что оборона и безопасность остаются приоритетными направлениями финансирования.

Зеленского пугает то, что США требуют ужесточить контроль над военными расходами Киева, считает обозреватель Telesur Пабло Хофре Леаль. Президент США Джо Байдена запросил у Конгресса для помощи Украине в 2024 году около 24 миллиардов долларов.

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Украина в 2024 году увеличит бюджетные расходы на военно-промышленный комплекс, в том числе на производство оружия. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем telegram-канале. «В следующем году мы добавляем значительные бюджетные средства на оборонно-промышленный комплекс — производство оружия в Украине. И на дроны, причем и на покупку того, что необходимо за границей, и на украинское производство» — сказал Зеленский. Вопрос о финансировании обсуждался на совещании с премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром финансов Сереем Марченко. Зеленский отметил, что оборона и безопасность остаются приоритетными направлениями финансирования. Зеленского пугает то, что США требуют ужесточить контроль над военными расходами Киева, считает обозреватель Telesur Пабло Хофре Леаль. Президент США Джо Байдена запросил у Конгресса для помощи Украине в 2024 году около 24 миллиардов долларов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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