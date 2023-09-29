29 сентября 2023

Суд рассмотрит в ноябре дело о банкротстве пермского экс-депутата Плюснина

© Служба новостей «URA.RU»
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Пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края. Пермь, портрет, плюснин виктор, пленарное заседание, законодательное собрание пермского края
Виктор Плюснин проходит обвиняемым по делу о мошенничестве Фото:

Рассмотрение дела о банкротстве экс-депутата законодательного собрания (ЗС) Пермского края Виктора Плюснина перенесено на конец ноября. Первое заседание Арбитражного суда прошло 27 сентября, указано в картотеке решений ведомства.

«Накануне первого заседания ИП Светлана Хакимова, являющаяся мажоритарным кредитором (ей принадлежит большинство непогашенных долгов — прим. URA.RU) Плюснина, направила в суд возражения на ходатайство экс-депутата о введении процедуры реализации имущества. Суд принял решение перенести заседание на 27 ноября», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на делопроизводство.

Предпринимательница привлекли к делу в качестве третьего лица. По данным издания, сейчас с ней ведутся переговоры о мирном урегулировании конфликта. Из-за этого представитель должника попросил отложить судебное заседание.

Плюснин был депутатом ЗС Прикамья (с 2001 по 2021 годы) и возглавлял парламентский комитет по развитию инфраструктуры. По версии следствия, он фактически руководил строительством некачественного социального жилья через жену и сыновей. Бывшему чиновнику предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. В июле текущего года Плюснин подал заявление в суд с просьбой признать его банкротом.

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Рассмотрение дела о банкротстве экс-депутата законодательного собрания (ЗС) Пермского края Виктора Плюснина перенесено на конец ноября. Первое заседание Арбитражного суда прошло 27 сентября, указано в картотеке решений ведомства. «Накануне первого заседания ИП Светлана Хакимова, являющаяся мажоритарным кредитором (ей принадлежит большинство непогашенных долгов — прим. URA.RU) Плюснина, направила в суд возражения на ходатайство экс-депутата о введении процедуры реализации имущества. Суд принял решение перенести заседание на 27 ноября», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на делопроизводство. Предпринимательница привлекли к делу в качестве третьего лица. По данным издания, сейчас с ней ведутся переговоры о мирном урегулировании конфликта. Из-за этого представитель должника попросил отложить судебное заседание. Плюснин был депутатом ЗС Прикамья (с 2001 по 2021 годы) и возглавлял парламентский комитет по развитию инфраструктуры. По версии следствия, он фактически руководил строительством некачественного социального жилья через жену и сыновей. Бывшему чиновнику предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. В июле текущего года Плюснин подал заявление в суд с просьбой признать его банкротом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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