Суд рассмотрит в ноябре дело о банкротстве пермского экс-депутата Плюснина

30 сентября 2023 в 20:21 Размер текста - 17 +

Виктор Плюснин проходит обвиняемым по делу о мошенничестве Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Рассмотрение дела о банкротстве экс-депутата законодательного собрания (ЗС) Пермского края Виктора Плюснина перенесено на конец ноября. Первое заседание Арбитражного суда прошло 27 сентября, указано в картотеке решений ведомства. «Накануне первого заседания ИП Светлана Хакимова, являющаяся мажоритарным кредитором (ей принадлежит большинство непогашенных долгов — прим. URA.RU) Плюснина, направила в суд возражения на ходатайство экс-депутата о введении процедуры реализации имущества. Суд принял решение перенести заседание на 27 ноября», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на делопроизводство. Предпринимательница привлекли к делу в качестве третьего лица. По данным издания, сейчас с ней ведутся переговоры о мирном урегулировании конфликта. Из-за этого представитель должника попросил отложить судебное заседание. Плюснин был депутатом ЗС Прикамья (с 2001 по 2021 годы) и возглавлял парламентский комитет по развитию инфраструктуры. По версии следствия, он фактически руководил строительством некачественного социального жилья через жену и сыновей. Бывшему чиновнику предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. В июле текущего года Плюснин подал заявление в суд с просьбой признать его банкротом.

Рассмотрение дела о банкротстве экс-депутата законодательного собрания (ЗС) Пермского края Виктора Плюснина перенесено на конец ноября. Первое заседание Арбитражного суда прошло 27 сентября, указано в картотеке решений ведомства. «Накануне первого заседания ИП Светлана Хакимова, являющаяся мажоритарным кредитором (ей принадлежит большинство непогашенных долгов — прим. URA.RU) Плюснина, направила в суд возражения на ходатайство экс-депутата о введении процедуры реализации имущества. Суд принял решение перенести заседание на 27 ноября», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на делопроизводство. Предпринимательница привлекли к делу в качестве третьего лица. По данным издания, сейчас с ней ведутся переговоры о мирном урегулировании конфликта. Из-за этого представитель должника попросил отложить судебное заседание. Плюснин был депутатом ЗС Прикамья (с 2001 по 2021 годы) и возглавлял парламентский комитет по развитию инфраструктуры. По версии следствия, он фактически руководил строительством некачественного социального жилья через жену и сыновей. Бывшему чиновнику предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. В июле текущего года Плюснин подал заявление в суд с просьбой признать его банкротом.