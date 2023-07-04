Пермский экс-депутат, обвиняемый в мошенничестве, просит признать его банкротом

05 июля 2023 в 12:54 Размер текста - 17 +

Сообщается, что у бывшего депутата имеются долги на десятки млн рублей Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Экс-депутат пермского заксобрания Виктор Плюснин подал заявление в арбитражный суд с просьбой признать его банкротом. Также бывший чиновник проходит обвиняемым по делу о мошенничестве со строительством социального жилья. «Бывший депутат-единоросс заксобрания Пермского края Виктор Плюснин просит признать его банкротом. С такой же просьбой обратилась в арбитраж и Лариса Плюснина — жена», — сообщает «РБК-Пермь». Также сообщается, что сумма задолженности Плюснина по исполнительному производству составляет более 56 млн рублей, а его жены — более 57 млн рублей. Ранее стало известно, что бывшему парламентарию предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Обвинение связано со строительством 400-квартирного дома для сирот в Добрянке. Новостройка была построена с нарушениями. В здании не работали лифты, квартиры промерзали, а стены покрывались плесенью. Также обвинение в мошенничестве было предъявлено и сыну экс-депутата Егору Плюснину. Стоимость контракта на постройку социального жилья составила более 310 млн рублей. Плюснин был депутатом краевого заксобрания четырех созывов с 2001 по 2021 года и возглавлял комитет по развитию инфраструктуры парламента. По версия следствия, Плюснин фактически руководил строительством некачественного социального жилья через жену и сыновей. Ранее у бывшего депутата проводили обыски сотрудники ФСБ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экс-депутат пермского заксобрания Виктор Плюснин подал заявление в арбитражный суд с просьбой признать его банкротом. Также бывший чиновник проходит обвиняемым по делу о мошенничестве со строительством социального жилья. «Бывший депутат-единоросс заксобрания Пермского края Виктор Плюснин просит признать его банкротом. С такой же просьбой обратилась в арбитраж и Лариса Плюснина — жена», — сообщает «РБК-Пермь». Также сообщается, что сумма задолженности Плюснина по исполнительному производству составляет более 56 млн рублей, а его жены — более 57 млн рублей. Ранее стало известно, что бывшему парламентарию предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Обвинение связано со строительством 400-квартирного дома для сирот в Добрянке. Новостройка была построена с нарушениями. В здании не работали лифты, квартиры промерзали, а стены покрывались плесенью. Также обвинение в мошенничестве было предъявлено и сыну экс-депутата Егору Плюснину. Стоимость контракта на постройку социального жилья составила более 310 млн рублей. Плюснин был депутатом краевого заксобрания четырех созывов с 2001 по 2021 года и возглавлял комитет по развитию инфраструктуры парламента. По версия следствия, Плюснин фактически руководил строительством некачественного социального жилья через жену и сыновей. Ранее у бывшего депутата проводили обыски сотрудники ФСБ.