В интернет-магазинах США начали продавать игрушечные военные грузовики с Z-символикой. Об этом сообщает издание The Moscow Times (заблокировано в РФ).
«Крупнейшая торговая сеть США Walmart, интернет-магазин Amazon и Ebay начали продавать игрушечный военный грузовик ЗИЛ-131 с символом Z на двери», — пишет издание. Там отмечают, что цена такой игрушки составляет 45 долларов. После жалоб украинских пользователей товар удалили с сайтов и грузовик перестал быть доступен для покупки, заключили в материале.
Ранее американская компания Amazon начала продажу в своем интернет-магазине футболок за 19 долларов с символикой украинского батальона «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ). Однако сразу приняла решение снять с продажи вещи с символикой организации.
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