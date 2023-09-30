В США начали продавать военные грузовики с Z-символикой. Скрин

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Город. Курган, бтр, танк, символ z
Цена грузовика с Z-символикой в США составляет 45 долларов Фото:
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В интернет-магазинах США начали продавать игрушечные военные грузовики с Z-символикой. Об этом сообщает издание The Moscow Times (заблокировано в РФ).

«Крупнейшая торговая сеть США Walmart, интернет-магазин Amazon и Ebay начали продавать игрушечный военный грузовик ЗИЛ-131 с символом Z на двери», — пишет издание. Там отмечают, что цена такой игрушки составляет 45 долларов. После жалоб украинских пользователей товар удалили с сайтов и грузовик перестал быть доступен для покупки, заключили в материале.

Ранее американская компания Amazon начала продажу в своем интернет-магазине футболок за 19 долларов с символикой украинского батальона «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ). Однако сразу приняла решение снять с продажи вещи с символикой организации.

В США в продаже появились военные грузовики с Z-символикой
В США в продаже появились военные грузовики с Z-символикой

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В интернет-магазинах США начали продавать игрушечные военные грузовики с Z-символикой. Об этом сообщает издание The Moscow Times (заблокировано в РФ). «Крупнейшая торговая сеть США Walmart, интернет-магазин Amazon и Ebay начали продавать игрушечный военный грузовик ЗИЛ-131 с символом Z на двери», — пишет издание. Там отмечают, что цена такой игрушки составляет 45 долларов. После жалоб украинских пользователей товар удалили с сайтов и грузовик перестал быть доступен для покупки, заключили в материале. Ранее американская компания Amazon начала продажу в своем интернет-магазине футболок за 19 долларов с символикой украинского батальона «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ). Однако сразу приняла решение снять с продажи вещи с символикой организации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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