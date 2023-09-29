В ХМАО рыбак утонул, проверяя сети

30 сентября 2023 в 20:15 Размер текста - 17 +

Для поиска рыбака привлекли водолазов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) рыбак отправился проверять сети и утонул. По информации регионального управления МЧС, друзья погибшего обнаружили на воде перевернутую лодку. «На телефон экстренных служб поступило звонок от жителя города Нижневартовска, который сообщил, что они со знакомыми втроем отправились на рыбалку. Вечером один из друзей ушел проверять сети на воде, а остальные легли спать. Утром они обнаружили, что товарищ не вернулся, а на воде перевернутую лодку», — сообщается в telegram-канале ведомства. К поискам рыбака из-за большой глубины были привлечены водолазы. Тело погибшего было обнаружено в 15 метрах от берега на дне карьерного озера. Ранее в Белоярском и Березовском районах (ХМАО) за один день в реках нашли тела двух мужчин. На реке Казым обнаружили погибшего мужчину 1974 года рождения. Еще одно тело утонувшего найдено на реке Северная Сосьва.

В Нижневартовске (ХМАО) рыбак отправился проверять сети и утонул. По информации регионального управления МЧС, друзья погибшего обнаружили на воде перевернутую лодку. «На телефон экстренных служб поступило звонок от жителя города Нижневартовска, который сообщил, что они со знакомыми втроем отправились на рыбалку. Вечером один из друзей ушел проверять сети на воде, а остальные легли спать. Утром они обнаружили, что товарищ не вернулся, а на воде перевернутую лодку», — сообщается в telegram-канале ведомства. К поискам рыбака из-за большой глубины были привлечены водолазы. Тело погибшего было обнаружено в 15 метрах от берега на дне карьерного озера. Ранее в Белоярском и Березовском районах (ХМАО) за один день в реках нашли тела двух мужчин. На реке Казым обнаружили погибшего мужчину 1974 года рождения. Еще одно тело утонувшего найдено на реке Северная Сосьва.