16 сентября 2023
15 сентября 2023

В реках ХМАО за день нашли тела двух мужчин

© Служба новостей «URA.RU»
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Тела мужчин нашли в реках Казым и Северная Сосьва Фото:

В Белоярском и Березовском районах (ХМАО) за один день в реках нашли тела двух утопленных мужчин. Об этом сообщила пресс-служба МСЧ региона.

«Днем поступило два сообщения о происшествиях на воде. В Белоярском районе на реке Казым обнаружили погибшего мужчину 1974 года рождения. Также было обнаружено тело мужчины в Березовском районе на реке Северная Сосьва. Личность погибшего сейчас устанавливается», — пишет пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Ранее в Сургутской городской клинической больнице спасли 8-летнего ребенка, который чуть не утонул в водоеме. Мальчик был в коме, когда его доставили в приемное отделение.

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В Белоярском и Березовском районах (ХМАО) за один день в реках нашли тела двух утопленных мужчин. Об этом сообщила пресс-служба МСЧ региона. «Днем поступило два сообщения о происшествиях на воде. В Белоярском районе на реке Казым обнаружили погибшего мужчину 1974 года рождения. Также было обнаружено тело мужчины в Березовском районе на реке Северная Сосьва. Личность погибшего сейчас устанавливается», — пишет пресс-служба ведомства в telegram-канале. Ранее в Сургутской городской клинической больнице спасли 8-летнего ребенка, который чуть не утонул в водоеме. Мальчик был в коме, когда его доставили в приемное отделение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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