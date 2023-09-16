В реках ХМАО за день нашли тела двух мужчин

Тела мужчин нашли в реках Казым и Северная Сосьва
В Белоярском и Березовском районах (ХМАО) за один день в реках нашли тела двух утопленных мужчин. Об этом сообщила пресс-служба МСЧ региона.
«Днем поступило два сообщения о происшествиях на воде. В Белоярском районе на реке Казым обнаружили погибшего мужчину 1974 года рождения. Также было обнаружено тело мужчины в Березовском районе на реке Северная Сосьва. Личность погибшего сейчас устанавливается», — пишет пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Ранее в Сургутской городской клинической больнице спасли 8-летнего ребенка, который чуть не утонул в водоеме. Мальчик был в коме, когда его доставили в приемное отделение.
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