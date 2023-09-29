29 сентября 2023

В Нижневартовске произошла массовая драка с перестрелкой

© Служба новостей «URA.RU»
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После словесной перепалки один из участников конфликта открыл стрельбу Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) четверо мужчин устроили потасовку, в результате которой один из них начал стрелять. В пресс-службе регионального управления МВД корреспонденту URA.RU сообщили, что все участники конфликта задержаны.

«В Нижневартовске полицейские установили всех участников потасовки на улице Дружбы народов 17. По предварительным данным, между 4 мужчинами произошел словесный конфликт, в результате которого один из них открыл стрельбу», — сообщается в пресс-службе ведомства.

В настоящее время правоохранители проводят проверку по данному происшествию. Очевидцы драки в соцсети поделились, что трое мужчин напали одного и продолжали избивать его, даже после того как потерпевший потерял сознание.

Ранее в Ханты-Мансийске возле бара на улице Мичурина мигранты устроили перестрелку. В соцсети жители пожаловались на беспредел, а правоохранители по данному сообщению начали проверку.

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В Нижневартовске (ХМАО) четверо мужчин устроили потасовку, в результате которой один из них начал стрелять. В пресс-службе регионального управления МВД корреспонденту URA.RU сообщили, что все участники конфликта задержаны. «В Нижневартовске полицейские установили всех участников потасовки на улице Дружбы народов 17. По предварительным данным, между 4 мужчинами произошел словесный конфликт, в результате которого один из них открыл стрельбу», — сообщается в пресс-службе ведомства. В настоящее время правоохранители проводят проверку по данному происшествию. Очевидцы драки в соцсети поделились, что трое мужчин напали одного и продолжали избивать его, даже после того как потерпевший потерял сознание. Ранее в Ханты-Мансийске возле бара на улице Мичурина мигранты устроили перестрелку. В соцсети жители пожаловались на беспредел, а правоохранители по данному сообщению начали проверку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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