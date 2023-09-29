В Нижневартовске произошла массовая драка с перестрелкой

30 сентября 2023 в 20:28 Размер текста - 17 +

После словесной перепалки один из участников конфликта открыл стрельбу Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) четверо мужчин устроили потасовку, в результате которой один из них начал стрелять. В пресс-службе регионального управления МВД корреспонденту URA.RU сообщили, что все участники конфликта задержаны. «В Нижневартовске полицейские установили всех участников потасовки на улице Дружбы народов 17. По предварительным данным, между 4 мужчинами произошел словесный конфликт, в результате которого один из них открыл стрельбу», — сообщается в пресс-службе ведомства. В настоящее время правоохранители проводят проверку по данному происшествию. Очевидцы драки в соцсети поделились, что трое мужчин напали одного и продолжали избивать его, даже после того как потерпевший потерял сознание. Ранее в Ханты-Мансийске возле бара на улице Мичурина мигранты устроили перестрелку. В соцсети жители пожаловались на беспредел, а правоохранители по данному сообщению начали проверку.

В Нижневартовске (ХМАО) четверо мужчин устроили потасовку, в результате которой один из них начал стрелять. В пресс-службе регионального управления МВД корреспонденту URA.RU сообщили, что все участники конфликта задержаны. «В Нижневартовске полицейские установили всех участников потасовки на улице Дружбы народов 17. По предварительным данным, между 4 мужчинами произошел словесный конфликт, в результате которого один из них открыл стрельбу», — сообщается в пресс-службе ведомства. В настоящее время правоохранители проводят проверку по данному происшествию. Очевидцы драки в соцсети поделились, что трое мужчин напали одного и продолжали избивать его, даже после того как потерпевший потерял сознание. Ранее в Ханты-Мансийске возле бара на улице Мичурина мигранты устроили перестрелку. В соцсети жители пожаловались на беспредел, а правоохранители по данному сообщению начали проверку.