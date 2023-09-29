Силовики вмешались в историю с мигрантами, устроившими стрельбу у бара в ХМАО

30 сентября 2023 в 19:29 Размер текста - 17 +

Заявлений в полицию от граждан не поступало Фото: Анна Майорова © URA.RU Правоохранительные органы ХМАО проводят проверку по сообщению в соцсети о перестрелке мигрантов возле одного из баров в Ханты-Мансийске. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Днем 30 сентября в одном из пабликов Ханты-Мансийска жители пожаловались на звуки стрельбы и крики возле ночного заведения на Мичурина 6. Сообщение инициативно зарегистрировано, проводится проверка», — сообщили корреспонденту URA.RU в ведомстве. Уточняется, что заявлений в полицию от граждан не поступало. Ранее в Сургуте произошла перестрелка на Грибоедовской развязке. Правоохранители установили, что стрельбе предшествовала массовая драка, в которой от ножевого ранения пострадал один из участников. Позднее зачинщики были задержаны.

Правоохранительные органы ХМАО проводят проверку по сообщению в соцсети о перестрелке мигрантов возле одного из баров в Ханты-Мансийске. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Днем 30 сентября в одном из пабликов Ханты-Мансийска жители пожаловались на звуки стрельбы и крики возле ночного заведения на Мичурина 6. Сообщение инициативно зарегистрировано, проводится проверка», — сообщили корреспонденту URA.RU в ведомстве. Уточняется, что заявлений в полицию от граждан не поступало. Ранее в Сургуте произошла перестрелка на Грибоедовской развязке. Правоохранители установили, что стрельбе предшествовала массовая драка, в которой от ножевого ранения пострадал один из участников. Позднее зачинщики были задержаны.