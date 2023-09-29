29 сентября 2023

Силовики вмешались в историю с мигрантами, устроившими стрельбу у бара в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие нового опорного пункта Отдела полиции № 4 в микрорайоне Академический. Екатеринбург, мвд, шеврон, полиция, охрана правопорядка, правоохранительные органы
Заявлений в полицию от граждан не поступало Фото:

Правоохранительные органы ХМАО проводят проверку по сообщению в соцсети о перестрелке мигрантов возле одного из баров в Ханты-Мансийске. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Днем 30 сентября в одном из пабликов Ханты-Мансийска жители пожаловались на звуки стрельбы и крики возле ночного заведения на Мичурина 6. Сообщение инициативно зарегистрировано, проводится проверка», — сообщили корреспонденту URA.RU в ведомстве. Уточняется, что заявлений в полицию от граждан не поступало.

Ранее в Сургуте произошла перестрелка на Грибоедовской развязке. Правоохранители установили, что стрельбе предшествовала массовая драка, в которой от ножевого ранения пострадал один из участников. Позднее зачинщики были задержаны.

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Правоохранительные органы ХМАО проводят проверку по сообщению в соцсети о перестрелке мигрантов возле одного из баров в Ханты-Мансийске. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Днем 30 сентября в одном из пабликов Ханты-Мансийска жители пожаловались на звуки стрельбы и крики возле ночного заведения на Мичурина 6. Сообщение инициативно зарегистрировано, проводится проверка», — сообщили корреспонденту URA.RU в ведомстве. Уточняется, что заявлений в полицию от граждан не поступало. Ранее в Сургуте произошла перестрелка на Грибоедовской развязке. Правоохранители установили, что стрельбе предшествовала массовая драка, в которой от ножевого ранения пострадал один из участников. Позднее зачинщики были задержаны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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