Силовики вмешались в историю с мигрантами, устроившими стрельбу у бара в ХМАО

Правоохранительные органы ХМАО проводят проверку по сообщению в соцсети о перестрелке мигрантов возле одного из баров в Ханты-Мансийске. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«Днем 30 сентября в одном из пабликов Ханты-Мансийска жители пожаловались на звуки стрельбы и крики возле ночного заведения на Мичурина 6. Сообщение инициативно зарегистрировано, проводится проверка», — сообщили корреспонденту URA.RU в ведомстве. Уточняется, что заявлений в полицию от граждан не поступало.
Ранее в Сургуте произошла перестрелка на Грибоедовской развязке. Правоохранители установили, что стрельбе предшествовала массовая драка, в которой от ножевого ранения пострадал один из участников. Позднее зачинщики были задержаны.
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