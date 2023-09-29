29 сентября 2023

В Челябинской области неделю разыскивают пропавшего подростка. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание и заседание Государственного Совета в "Мастерской управления Сенеж". Москва, полицейская машина, полиция
Мальчик ушел из дома еще 23 сентября Фото:

В Челябинской области уже неделю разыскивают пропавшего 15-летнего подростка, который ушел из дома в поселке Полевой Сосновского района. Информацию о поиске ребенка разместили волонтеры в социальных сетях.

«Орлов Даниил Юрьевич, родился 5 августа 2008 года, ушел из дома 23 сентября и до сих пор его местонахождение неизвестно. Был одет в спортивный черный костюм с лампасами и кроссовки черного цвета», — говорится в сообщении профильной группы поискового отряда «Легион Спас» в соцсети «ВКонтакте».

Юноша ушел из дома №22 по улице Нагорной в поселке Полевой. Приметы ребенка: рост 175 сантиметров, телосложение худощавое, глаза голубые, волосы короткие светло-русые. Как сообщили волонтеры, ориентировка на поиск мальчика поступила к ним лишь сегодня. До этого момента родители искали сына самостоятельно с привлечением правоохранительных органов. В ориентировке сообщается, что подросток может находиться в Челябинске.

Ранее стало известно, что в Магнитогорске нашли пропавшего 13-летнего подростка. Мальчика удалось разыскать менее чем за сутки.

Ребенок пропал 23 сентября
Ребенок пропал 23 сентября

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В Челябинской области уже неделю разыскивают пропавшего 15-летнего подростка, который ушел из дома в поселке Полевой Сосновского района. Информацию о поиске ребенка разместили волонтеры в социальных сетях. «Орлов Даниил Юрьевич, родился 5 августа 2008 года, ушел из дома 23 сентября и до сих пор его местонахождение неизвестно. Был одет в спортивный черный костюм с лампасами и кроссовки черного цвета», — говорится в сообщении профильной группы поискового отряда «Легион Спас» в соцсети «ВКонтакте». Юноша ушел из дома №22 по улице Нагорной в поселке Полевой. Приметы ребенка: рост 175 сантиметров, телосложение худощавое, глаза голубые, волосы короткие светло-русые. Как сообщили волонтеры, ориентировка на поиск мальчика поступила к ним лишь сегодня. До этого момента родители искали сына самостоятельно с привлечением правоохранительных органов. В ориентировке сообщается, что подросток может находиться в Челябинске. Ранее стало известно, что в Магнитогорске нашли пропавшего 13-летнего подростка. Мальчика удалось разыскать менее чем за сутки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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