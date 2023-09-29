В Челябинской области уже неделю разыскивают пропавшего 15-летнего подростка, который ушел из дома в поселке Полевой Сосновского района. Информацию о поиске ребенка разместили волонтеры в социальных сетях.
«Орлов Даниил Юрьевич, родился 5 августа 2008 года, ушел из дома 23 сентября и до сих пор его местонахождение неизвестно. Был одет в спортивный черный костюм с лампасами и кроссовки черного цвета», — говорится в сообщении профильной группы поискового отряда «Легион Спас» в соцсети «ВКонтакте».
Юноша ушел из дома №22 по улице Нагорной в поселке Полевой. Приметы ребенка: рост 175 сантиметров, телосложение худощавое, глаза голубые, волосы короткие светло-русые. Как сообщили волонтеры, ориентировка на поиск мальчика поступила к ним лишь сегодня. До этого момента родители искали сына самостоятельно с привлечением правоохранительных органов. В ориентировке сообщается, что подросток может находиться в Челябинске.
Ранее стало известно, что в Магнитогорске нашли пропавшего 13-летнего подростка. Мальчика удалось разыскать менее чем за сутки.
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