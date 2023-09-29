В Челябинской области неделю разыскивают пропавшего подростка. Скрин

30 сентября 2023 в 22:41 Размер текста - 17 +

Мальчик ушел из дома еще 23 сентября Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Челябинской области уже неделю разыскивают пропавшего 15-летнего подростка, который ушел из дома в поселке Полевой Сосновского района. Информацию о поиске ребенка разместили волонтеры в социальных сетях. «Орлов Даниил Юрьевич, родился 5 августа 2008 года, ушел из дома 23 сентября и до сих пор его местонахождение неизвестно. Был одет в спортивный черный костюм с лампасами и кроссовки черного цвета», — говорится в сообщении профильной группы поискового отряда «Легион Спас» в соцсети «ВКонтакте». Юноша ушел из дома №22 по улице Нагорной в поселке Полевой. Приметы ребенка: рост 175 сантиметров, телосложение худощавое, глаза голубые, волосы короткие светло-русые. Как сообщили волонтеры, ориентировка на поиск мальчика поступила к ним лишь сегодня. До этого момента родители искали сына самостоятельно с привлечением правоохранительных органов. В ориентировке сообщается, что подросток может находиться в Челябинске. Ранее стало известно, что в Магнитогорске нашли пропавшего 13-летнего подростка. Мальчика удалось разыскать менее чем за сутки. Ребенок пропал 23 сентября Профильная страница поискового отряда «Легион Спас» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/poisk_vzroslyh74?w=wall-35512186_26514

В Челябинской области уже неделю разыскивают пропавшего 15-летнего подростка, который ушел из дома в поселке Полевой Сосновского района. Информацию о поиске ребенка разместили волонтеры в социальных сетях. «Орлов Даниил Юрьевич, родился 5 августа 2008 года, ушел из дома 23 сентября и до сих пор его местонахождение неизвестно. Был одет в спортивный черный костюм с лампасами и кроссовки черного цвета», — говорится в сообщении профильной группы поискового отряда «Легион Спас» в соцсети «ВКонтакте». Юноша ушел из дома №22 по улице Нагорной в поселке Полевой. Приметы ребенка: рост 175 сантиметров, телосложение худощавое, глаза голубые, волосы короткие светло-русые. Как сообщили волонтеры, ориентировка на поиск мальчика поступила к ним лишь сегодня. До этого момента родители искали сына самостоятельно с привлечением правоохранительных органов. В ориентировке сообщается, что подросток может находиться в Челябинске. Ранее стало известно, что в Магнитогорске нашли пропавшего 13-летнего подростка. Мальчика удалось разыскать менее чем за сутки.