В Перми из горбольницы массово увольняются медики

Руководство пермской горбольницы столкнулось с нехваткой кадров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Перми из первичного сосудистого отделения горбольницы №6 на улице Лобачевского регулярно увольняются медработники. Врачи медучреждения опасаются, что отделение может закрыться из-за нехватки кадров. Об этом сообщили СМИ.

«В Пермской горбольнице №6 имени архангела Михаила и всех небесных сил многие врачи написали заявления на увольнение и не забирают их, передумал только один. Первичное сосудистое отделение из-за этого могут закрыть. Не хватает также медсестер разных профилей, операционных и постовых», — пишет портал 59.RU, ссылаясь на слова сотрудника больницы.

Главврач горбольницы №6 Виктор Гневашев сообщил в ответе на запрос портала, что медучреждение ищет персонал. Он добавил, по нормативу в первичном сосудистом отделении хватает 4,75 ставки неврологов на 24—48 коек, для неврологического отделения достаточно одного невролога на 15 коек.

По данным источников портала, медики увольняются из-за конфликтов с руководством. Уточняется, что восемь медработников уже написали заявления на увольнение из разных отделений горбольницы.

Ранее в 2022 году в Пермском крае количество врачей-хирургов в учреждениях здравоохранения по сравнению с уровнем 2021 года уменьшилось на 10 человек. Всего по данным краевого Минздрава в пермских больницах работало 338 хирургов. Аналогичная ситуация складывается с врачами терапевтической службы, их за год стало меньше на 81 человека.