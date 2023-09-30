30 сентября 2023
29 сентября 2023

В ЯНАО на переправе застряло больше ста машин. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Примерно 120 машин застряли на переправе со стороны Лабытнанги Фото:

В ЯНАО из-за погодных условий приостановили работу главной переправы Салехард — Лабытнанги. Около 120 машин застряли на переправе со стороны Лабытнанги. Об этом сообщила глава города Марина Трескова.

«В связи с усилением ветра паромная переправа приостановила работу. Погодные условия не позволяют начать перевозку. Это небезопасно. На переправе со стороны Лабытнанги находится порядка 120 машин. По-моему поручению обеспечили ожидающих питьевой водой. Сейчас на место выехала дежурная Газель, дополнительно приедет автобус АТП для тех, кому не хватило места в здании контрольно-пропускного пункта (КПП)», — написала глава города в telegram-канале.

По ее словам, в здании КПП организовали горячий чай. Для тех, кто выразил желание поехать в пункт ожидания, на вокзале организовали транспортировку на автобусе. На месте сейчас дежурят сотрудники ОМВД города, управления ГО и ЧС.

Водителей расселяют в гостинице «Семь лиственниц», в котором есть 28 свободных номеров, и гостинице «Приуралье» — 10 мест. Также был открыт зал ожидания в здании железнодорожного вокзала.

Ранее днем 30 сентября окружной департамент транспорта и дорожного хозяйства сообщил, что из-за усиления ветра паромы на переправе Салехард — Лабытнанги временно приостановили работу. Там дополнили, что за ситуацией можно наблюдать в режиме онлайн.

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В ЯНАО из-за погодных условий приостановили работу главной переправы Салехард — Лабытнанги. Около 120 машин застряли на переправе со стороны Лабытнанги. Об этом сообщила глава города Марина Трескова. «В связи с усилением ветра паромная переправа приостановила работу. Погодные условия не позволяют начать перевозку. Это небезопасно. На переправе со стороны Лабытнанги находится порядка 120 машин. По-моему поручению обеспечили ожидающих питьевой водой. Сейчас на место выехала дежурная Газель, дополнительно приедет автобус АТП для тех, кому не хватило места в здании контрольно-пропускного пункта (КПП)», — написала глава города в telegram-канале. По ее словам, в здании КПП организовали горячий чай. Для тех, кто выразил желание поехать в пункт ожидания, на вокзале организовали транспортировку на автобусе. На месте сейчас дежурят сотрудники ОМВД города, управления ГО и ЧС. Водителей расселяют в гостинице «Семь лиственниц», в котором есть 28 свободных номеров, и гостинице «Приуралье» — 10 мест. Также был открыт зал ожидания в здании железнодорожного вокзала. Ранее днем 30 сентября окружной департамент транспорта и дорожного хозяйства сообщил, что из-за усиления ветра паромы на переправе Салехард — Лабытнанги временно приостановили работу. Там дополнили, что за ситуацией можно наблюдать в режиме онлайн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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