Примерно 120 машин застряли на переправе со стороны Лабытнанги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ЯНАО из-за погодных условий приостановили работу главной переправы Салехард — Лабытнанги. Около 120 машин застряли на переправе со стороны Лабытнанги. Об этом сообщила глава города Марина Трескова.

«В связи с усилением ветра паромная переправа приостановила работу. Погодные условия не позволяют начать перевозку. Это небезопасно. На переправе со стороны Лабытнанги находится порядка 120 машин. По-моему поручению обеспечили ожидающих питьевой водой. Сейчас на место выехала дежурная Газель, дополнительно приедет автобус АТП для тех, кому не хватило места в здании контрольно-пропускного пункта (КПП)», — написала глава города в telegram-канале.

По ее словам, в здании КПП организовали горячий чай. Для тех, кто выразил желание поехать в пункт ожидания, на вокзале организовали транспортировку на автобусе. На месте сейчас дежурят сотрудники ОМВД города, управления ГО и ЧС.

Водителей расселяют в гостинице «Семь лиственниц», в котором есть 28 свободных номеров, и гостинице «Приуралье» — 10 мест. Также был открыт зал ожидания в здании железнодорожного вокзала.

Ранее днем 30 сентября окружной департамент транспорта и дорожного хозяйства сообщил, что из-за усиления ветра паромы на переправе Салехард — Лабытнанги временно приостановили работу. Там дополнили, что за ситуацией можно наблюдать в режиме онлайн.

Фото: Марина Трескова, telegram-канал, https://t.me/treskova_ma/5974