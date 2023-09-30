30 сентября 2023
29 сентября 2023

На трассе в Курганской области фуры попали в ДТП. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Курганской области произошло ДТП с участием двух фур Фото:

На автодороге в Лебяжьевском округе Курганской области 30 сентября произошло ДТП с фурами. Видео о происшествии опубликовано в соцсети.

«На видео видно поврежденный тягач Renault, рядом с которым находятся еще две фуры. Тягач Renault съехал на обочину, но не перевернулся», — сообщает telegram-канал «ЧП Курган».

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в управление ГИБДД МВД России по Курганской области. Ответ ожидается.

Ранее при лобовом столкновении двух фур на федеральной трассе «Иртыш» между Курганом и Юргамышом погиб человек. ДТП унесло жизнь водителя одной из фур. Он скончался на месте происшествия.

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На автодороге в Лебяжьевском округе Курганской области 30 сентября произошло ДТП с фурами. Видео о происшествии опубликовано в соцсети. «На видео видно поврежденный тягач Renault, рядом с которым находятся еще две фуры. Тягач Renault съехал на обочину, но не перевернулся», — сообщает telegram-канал «ЧП Курган». Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в управление ГИБДД МВД России по Курганской области. Ответ ожидается. Ранее при лобовом столкновении двух фур на федеральной трассе «Иртыш» между Курганом и Юргамышом погиб человек. ДТП унесло жизнь водителя одной из фур. Он скончался на месте происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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