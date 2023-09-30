В Курганской области произошло ДТП с участием двух фур
На автодороге в Лебяжьевском округе Курганской области 30 сентября произошло ДТП с фурами. Видео о происшествии опубликовано в соцсети.
«На видео видно поврежденный тягач Renault, рядом с которым находятся еще две фуры. Тягач Renault съехал на обочину, но не перевернулся», — сообщает telegram-канал «ЧП Курган».
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в управление ГИБДД МВД России по Курганской области. Ответ ожидается.
Ранее при лобовом столкновении двух фур на федеральной трассе «Иртыш» между Курганом и Юргамышом погиб человек. ДТП унесло жизнь водителя одной из фур. Он скончался на месте происшествия.
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