На трассе в Курганской области фуры попали в ДТП. Видео

01 октября 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

В Курганской области произошло ДТП с участием двух фур Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На автодороге в Лебяжьевском округе Курганской области 30 сентября произошло ДТП с фурами. Видео о происшествии опубликовано в соцсети. «На видео видно поврежденный тягач Renault, рядом с которым находятся еще две фуры. Тягач Renault съехал на обочину, но не перевернулся», — сообщает telegram-канал «ЧП Курган». Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в управление ГИБДД МВД России по Курганской области. Ответ ожидается. Ранее при лобовом столкновении двух фур на федеральной трассе «Иртыш» между Курганом и Юргамышом погиб человек. ДТП унесло жизнь водителя одной из фур. Он скончался на месте происшествия.

На автодороге в Лебяжьевском округе Курганской области 30 сентября произошло ДТП с фурами. Видео о происшествии опубликовано в соцсети. «На видео видно поврежденный тягач Renault, рядом с которым находятся еще две фуры. Тягач Renault съехал на обочину, но не перевернулся», — сообщает telegram-канал «ЧП Курган». Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в управление ГИБДД МВД России по Курганской области. Ответ ожидается. Ранее при лобовом столкновении двух фур на федеральной трассе «Иртыш» между Курганом и Юргамышом погиб человек. ДТП унесло жизнь водителя одной из фур. Он скончался на месте происшествия.