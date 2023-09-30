Shot: пьяный отец-шизофреник домогался до малолетней дочери

В Коломне (Московская область) 39-летний пьяный мужчина с шизофренией легкой степени домогался до девятилетней дочери и ударил ее по лицу. Об этом сообщили в соцсети.
«Мужчина напился, разделся и стал приставать к девочке — водить половым органом по ее телу. А когда та стала сопротивляться, то ударил ее по лицу», — сообщает telegram-канал Shot.
После удара девочку госпитализировали с ушибом мягких тканей и носа. Мужчину задержали, в отношении его возбудили уголовное дело по статье за насильственные действия сексуального характера. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы, добавили в соцсети.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу в ГСУ СКР по Московской области. На момент публикации новости ответ не поступил.
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