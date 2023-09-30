30 сентября 2023

Shot: пьяный отец-шизофреник домогался до малолетней дочери

© Служба новостей «URA.RU»
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Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
Пьяный мужчина домогался до девятилетней дочери, а после ударил ее по лицу, сообщили в соцсети Фото:

В Коломне (Московская область) 39-летний пьяный мужчина с шизофренией легкой степени домогался до девятилетней дочери и ударил ее по лицу. Об этом сообщили в соцсети.

«Мужчина напился, разделся и стал приставать к девочке — водить половым органом по ее телу. А когда та стала сопротивляться, то ударил ее по лицу», — сообщает telegram-канал Shot.

После удара девочку госпитализировали с ушибом мягких тканей и носа. Мужчину задержали, в отношении его возбудили уголовное дело по статье за насильственные действия сексуального характера. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы, добавили в соцсети.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу в ГСУ СКР по Московской области. На момент публикации новости ответ не поступил.

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В Коломне (Московская область) 39-летний пьяный мужчина с шизофренией легкой степени домогался до девятилетней дочери и ударил ее по лицу. Об этом сообщили в соцсети. «Мужчина напился, разделся и стал приставать к девочке — водить половым органом по ее телу. А когда та стала сопротивляться, то ударил ее по лицу», — сообщает telegram-канал Shot. После удара девочку госпитализировали с ушибом мягких тканей и носа. Мужчину задержали, в отношении его возбудили уголовное дело по статье за насильственные действия сексуального характера. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы, добавили в соцсети. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу в ГСУ СКР по Московской области. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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