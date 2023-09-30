На главной переправе ЯНАО восстановлено движение паромов

Наблюдать за ситуацией на переправе можно в режиме онлайн
В Ямало-Ненецком автономном округе возобновлена работа главной переправы Салехард — Лабытнанги. Об этом сообщили в пресс-службе окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства.
«Движение паромов на переправе Салехард — Лабытнанги возобновлено», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Наблюдать за ситуацией на переправе можно в режиме онлайн.
Движение паромов было остановлено 30 сентября из-за сильного ветра. На переправе со стороны Лабытнанги застряло около 120 машин.
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