30 сентября 2023
29 сентября 2023

На главной переправе ЯНАО восстановлено движение паромов

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, паромная переправа, паром, река иртыш, село уват
Наблюдать за ситуацией на переправе можно в режиме онлайн Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе возобновлена работа главной переправы Салехард — Лабытнанги. Об этом сообщили в пресс-службе окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства.

«Движение паромов на переправе Салехард — Лабытнанги возобновлено», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Наблюдать за ситуацией на переправе можно в режиме онлайн.

Движение паромов было остановлено 30 сентября из-за сильного ветра. На переправе со стороны Лабытнанги застряло около 120 машин.

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В Ямало-Ненецком автономном округе возобновлена работа главной переправы Салехард — Лабытнанги. Об этом сообщили в пресс-службе окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. «Движение паромов на переправе Салехард — Лабытнанги возобновлено», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Наблюдать за ситуацией на переправе можно в режиме онлайн. Движение паромов было остановлено 30 сентября из-за сильного ветра. На переправе со стороны Лабытнанги застряло около 120 машин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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