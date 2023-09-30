Прокуроры взялись за ДТП с участием курсанта автошколы и ребенка в Екатеринбурге

01 октября 2023 в 13:20 Размер текста - 17 +

Прокуратура проследит за расследованием ДТП с курсантом автошколы и ребенком Фото: Илья Московец © URA.RU Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга проконтролирует расследование аварии на улице Щербакова, где курсант автошколы, двигаясь под руководством инструктора, сбил школьницу на пешеходном переходе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Прокуратура взяла на контроль проведение органами полиции административного расследования по факту ДТП на улице Щербакова. Сотрудники ведомства проверят законность принятого решения в рамках проводимого расследования», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что водитель двигался под руководством инструктора. Проехав на мигающий желтый свет, курсант сбил несовершеннолетнюю девочку, которую в последствии увезли в больницу.

Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга проконтролирует расследование аварии на улице Щербакова, где курсант автошколы, двигаясь под руководством инструктора, сбил школьницу на пешеходном переходе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Прокуратура взяла на контроль проведение органами полиции административного расследования по факту ДТП на улице Щербакова. Сотрудники ведомства проверят законность принятого решения в рамках проводимого расследования», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что водитель двигался под руководством инструктора. Проехав на мигающий желтый свет, курсант сбил несовершеннолетнюю девочку, которую в последствии увезли в больницу.