Прокуроры взялись за ДТП с участием курсанта автошколы и ребенка в Екатеринбурге

Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга проконтролирует расследование аварии на улице Щербакова, где курсант автошколы, двигаясь под руководством инструктора, сбил школьницу на пешеходном переходе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Прокуратура взяла на контроль проведение органами полиции административного расследования по факту ДТП на улице Щербакова. Сотрудники ведомства проверят законность принятого решения в рамках проводимого расследования», — сказано в сообщении.
Ранее URA.RU писало, что водитель двигался под руководством инструктора. Проехав на мигающий желтый свет, курсант сбил несовершеннолетнюю девочку, которую в последствии увезли в больницу.
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