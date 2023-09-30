30 сентября 2023

Прокуроры взялись за ДТП с участием курсанта автошколы и ребенка в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ГИБДД на дежурстве. Екатеринбург, машина дпс, тротуарная плитка, церковь, велосипед, забор, парковка, автомобильный поток
Прокуратура проследит за расследованием ДТП с курсантом автошколы и ребенком Фото:

Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга проконтролирует расследование аварии на улице Щербакова, где курсант автошколы, двигаясь под руководством инструктора, сбил школьницу на пешеходном переходе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прокуратура взяла на контроль проведение органами полиции административного расследования по факту ДТП на улице Щербакова. Сотрудники ведомства проверят законность принятого решения в рамках проводимого расследования», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что водитель двигался под руководством инструктора. Проехав на мигающий желтый свет, курсант сбил несовершеннолетнюю девочку, которую в последствии увезли в больницу.

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Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга проконтролирует расследование аварии на улице Щербакова, где курсант автошколы, двигаясь под руководством инструктора, сбил школьницу на пешеходном переходе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Прокуратура взяла на контроль проведение органами полиции административного расследования по факту ДТП на улице Щербакова. Сотрудники ведомства проверят законность принятого решения в рамках проводимого расследования», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что водитель двигался под руководством инструктора. Проехав на мигающий желтый свет, курсант сбил несовершеннолетнюю девочку, которую в последствии увезли в больницу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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