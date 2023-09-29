В Екатеринбурге курсант автошколы сбил школьницу на пешеходном переходе

В Екатеринбурге на улице Щербакова курсант автошколы, двигаясь под руководством инструктора, сбил школьницу, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Об этом сообщили в пресс-службе ОГИБДД по Екатеринбургу.
«Водитель-курсант двигался под руководством инструктора. Проезжая на мигающий желтый сигнал, допустил наезд на школьницу, которая пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В настоящий момент подросток доставлен в больницу, медики оказывают ему необходимую помощь», — сказано в сообщении.
По факту ДТП автоинспекторы осуществят выход в автошколу. Там они устроят проверку качества обучения будущих водителей.
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