29 сентября 2023

В Екатеринбурге курсант автошколы сбил школьницу на пешеходном переходе

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ГИБДД проведут проверку автошколы на состояние обучения курсантов Фото:

В Екатеринбурге на улице Щербакова курсант автошколы, двигаясь под руководством инструктора, сбил школьницу, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Об этом сообщили в пресс-службе ОГИБДД по Екатеринбургу.

«Водитель-курсант двигался под руководством инструктора. Проезжая на мигающий желтый сигнал, допустил наезд на школьницу, которая пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В настоящий момент подросток доставлен в больницу, медики оказывают ему необходимую помощь», — сказано в сообщении.

По факту ДТП автоинспекторы осуществят выход в автошколу. Там они устроят проверку качества обучения будущих водителей.

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В Екатеринбурге на улице Щербакова курсант автошколы, двигаясь под руководством инструктора, сбил школьницу, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Об этом сообщили в пресс-службе ОГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель-курсант двигался под руководством инструктора. Проезжая на мигающий желтый сигнал, допустил наезд на школьницу, которая пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В настоящий момент подросток доставлен в больницу, медики оказывают ему необходимую помощь», — сказано в сообщении. По факту ДТП автоинспекторы осуществят выход в автошколу. Там они устроят проверку качества обучения будущих водителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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