Прокуратура проконтролирует рейс из Салехарда в Тюмень, задержанный на сутки

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Ожидается, что самолет вылетит из Салехарда 2 октября вечером Фото:

В аэропорту Салехарда на сутки задержан рейс авиакомпании «Ямал» до Тюмени. В пресс-службе уральской транспортной прокуратуры сообщили, что соблюдение прав пассажиров находится на контроле ведомства.

«Из аэропорта Салехарда задерживается регулярный рейс YC-45 авиакомпании „Ямал“ следующий до Тюмени. Время отправления по расписанию 1 октября в 18:50. Планируемое время вылета 2 октября в 18:50. Новоуренгойской транспортной прокуратурой с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется контроль», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Самолет задержан по технической причине. Своего вылета ожидают 141 человек.

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В аэропорту Салехарда на сутки задержан рейс авиакомпании «Ямал» до Тюмени. В пресс-службе уральской транспортной прокуратуры сообщили, что соблюдение прав пассажиров находится на контроле ведомства. «Из аэропорта Салехарда задерживается регулярный рейс YC-45 авиакомпании „Ямал“ следующий до Тюмени. Время отправления по расписанию 1 октября в 18:50. Планируемое время вылета 2 октября в 18:50. Новоуренгойской транспортной прокуратурой с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется контроль», — сообщается в telegram-канале ведомства. Самолет задержан по технической причине. Своего вылета ожидают 141 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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