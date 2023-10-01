Прокуратура проконтролирует рейс из Салехарда в Тюмень, задержанный на сутки

Ожидается, что самолет вылетит из Салехарда 2 октября вечером
В аэропорту Салехарда на сутки задержан рейс авиакомпании «Ямал» до Тюмени. В пресс-службе уральской транспортной прокуратуры сообщили, что соблюдение прав пассажиров находится на контроле ведомства.
«Из аэропорта Салехарда задерживается регулярный рейс YC-45 авиакомпании „Ямал“ следующий до Тюмени. Время отправления по расписанию 1 октября в 18:50. Планируемое время вылета 2 октября в 18:50. Новоуренгойской транспортной прокуратурой с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется контроль», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Самолет задержан по технической причине. Своего вылета ожидают 141 человек.
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