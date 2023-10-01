Премьер Польши жестко осадил Зеленского за связи с Германией

01 октября 2023 в 21:22 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский должен помнить о стремлении ФРГ к сотрудничеству с Россией, заявил Матеуш Моравецкий Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский, укрепляя связи с Германией, должен помнить, что Польша приняла два миллиона украинских беженцев и оказывала помощь в трудное время, тогда как немцы раздумывали над отправкой нескольких тысяч касок в осажденный Киев. С таким заявлением выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. «Польша приняла пару миллионов украинцев под свои крыши. В то время, когда немцы хотели высылать в осажденный Киев пять тысяч касок. Стоило бы, чтобы господин Зеленский об этом не забывал», — передает слова Моравецкого польское издание Money. Он также выразил опасения стремлениями Киева к близкому союзу с Германией, которая всегда будет направлена улучшение диалога с Россией. Ранее стало известно, что Владимир Зеленский решил ухудшить отношения с Польшей, рассчитывая на финансовую поддержку от Германии. Он считает, что Польша уже исчерпала свои возможности в оказании помощи Украине. Польская пресса указывает на то, что Зеленский и его команда, вероятно, считают Германию единственной страной в Европе, способной оказать Украине финансовую поддержку, необходимую для ведения войны.

Президент Украины Владимир Зеленский, укрепляя связи с Германией, должен помнить, что Польша приняла два миллиона украинских беженцев и оказывала помощь в трудное время, тогда как немцы раздумывали над отправкой нескольких тысяч касок в осажденный Киев. С таким заявлением выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. «Польша приняла пару миллионов украинцев под свои крыши. В то время, когда немцы хотели высылать в осажденный Киев пять тысяч касок. Стоило бы, чтобы господин Зеленский об этом не забывал», — передает слова Моравецкого польское издание Money. Он также выразил опасения стремлениями Киева к близкому союзу с Германией, которая всегда будет направлена улучшение диалога с Россией. Ранее стало известно, что Владимир Зеленский решил ухудшить отношения с Польшей, рассчитывая на финансовую поддержку от Германии. Он считает, что Польша уже исчерпала свои возможности в оказании помощи Украине. Польская пресса указывает на то, что Зеленский и его команда, вероятно, считают Германию единственной страной в Европе, способной оказать Украине финансовую поддержку, необходимую для ведения войны.