30 сентября 2023
29 сентября 2023

В Кургане театр драмы после ремонта открыл новый сезон. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, драмтеатр, драм театр
Новый сезон в Курганском драмтеатре открылся премьерным показом комедии Фото:

В Курганском театре драмы после капремонта первого октября начался 81-й сезон. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Курганская область официально».

«Сезон открылся премьерой комедии „Кьоджинские перепалки“ венецианского драматурга XVIII века Карло Гольдони. Режиссером спектакля является заслуженный артист РФ Андрей Ярлыков из Нижнего Новгорода. Постановка состоялась после грандиозного ремонта впервые с момента открытия Курганского театра драмы», — говорится в посте.

При реконструкции драмтеатра удалось сохранить исторические особенности здания — уникальную лепнину, отделку, хрустальные люстры. На открытии сезона коллективу театра вручила сертификат на миллион рублей от правительства региона замгубернатора по соцполитике Наталья Кирилова.

Ранее в Кургане временно были закрыты на ремонт областной драмтеатр и театр кукол «Гулливер». На их реконструкцию в рамках национального проекта направлялось свыше двухсот миллионов рублей.

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В Курганском театре драмы после капремонта первого октября начался 81-й сезон. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Курганская область официально». «Сезон открылся премьерой комедии „Кьоджинские перепалки“ венецианского драматурга XVIII века Карло Гольдони. Режиссером спектакля является заслуженный артист РФ Андрей Ярлыков из Нижнего Новгорода. Постановка состоялась после грандиозного ремонта впервые с момента открытия Курганского театра драмы», — говорится в посте. При реконструкции драмтеатра удалось сохранить исторические особенности здания — уникальную лепнину, отделку, хрустальные люстры. На открытии сезона коллективу театра вручила сертификат на миллион рублей от правительства региона замгубернатора по соцполитике Наталья Кирилова. Ранее в Кургане временно были закрыты на ремонт областной драмтеатр и театр кукол «Гулливер». На их реконструкцию в рамках национального проекта направлялось свыше двухсот миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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