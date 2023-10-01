Экс-разведчик США сообщил, что ВС России полностью уничтожили армию Украины

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Скотт Риттер в студии общества Знание УрГПУ. Екатеринбург, риттер скотт уильям, ritter scott william jr
ВСУ уже ничего из себя не представляют, заявил Скотт Риттер Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия полностью уничтожила Вооруженные силы Украины (ВСУ), которые практически перестали существовать на поле боя. Такое заявление сделал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

«ВСУ уже полностью разбиты и практически не существуют как фактор на поле боя», — заявил Риттер в эфире youtube-каналу блогера Сайруса Янссена. Он предположил, что военное давление со стороны ВС РФ может привести к политическому коллапсу на Украине. Риттер отметил, что в настоящее время Россия контролирует ход боевых действий и именно Москва будет выбирать вариант завершения украинского конфликта.

Ранее стало известно, что ВСУ понесли потери более 17 тысяч человек за сентябрь, а также потеряли более 2,7 тысячи единиц вооружения и военной техники. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Российская армия успела уничтожить семь БМП Bradley, два немецких танка Leopard и один Challenger в течение месяца.

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Российская армия полностью уничтожила Вооруженные силы Украины (ВСУ), которые практически перестали существовать на поле боя. Такое заявление сделал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. «ВСУ уже полностью разбиты и практически не существуют как фактор на поле боя», — заявил Риттер в эфире youtube-каналу блогера Сайруса Янссена. Он предположил, что военное давление со стороны ВС РФ может привести к политическому коллапсу на Украине. Риттер отметил, что в настоящее время Россия контролирует ход боевых действий и именно Москва будет выбирать вариант завершения украинского конфликта. Ранее стало известно, что ВСУ понесли потери более 17 тысяч человек за сентябрь, а также потеряли более 2,7 тысячи единиц вооружения и военной техники. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Российская армия успела уничтожить семь БМП Bradley, два немецких танка Leopard и один Challenger в течение месяца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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