Экс-разведчик США сообщил, что ВС России полностью уничтожили армию Украины

01 октября 2023 в 22:29 Размер текста - 17 +

ВСУ уже ничего из себя не представляют, заявил Скотт Риттер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия полностью уничтожила Вооруженные силы Украины (ВСУ), которые практически перестали существовать на поле боя. Такое заявление сделал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. «ВСУ уже полностью разбиты и практически не существуют как фактор на поле боя», — заявил Риттер в эфире youtube-каналу блогера Сайруса Янссена. Он предположил, что военное давление со стороны ВС РФ может привести к политическому коллапсу на Украине. Риттер отметил, что в настоящее время Россия контролирует ход боевых действий и именно Москва будет выбирать вариант завершения украинского конфликта. Ранее стало известно, что ВСУ понесли потери более 17 тысяч человек за сентябрь, а также потеряли более 2,7 тысячи единиц вооружения и военной техники. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Российская армия успела уничтожить семь БМП Bradley, два немецких танка Leopard и один Challenger в течение месяца.

Российская армия полностью уничтожила Вооруженные силы Украины (ВСУ), которые практически перестали существовать на поле боя. Такое заявление сделал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. «ВСУ уже полностью разбиты и практически не существуют как фактор на поле боя», — заявил Риттер в эфире youtube-каналу блогера Сайруса Янссена. Он предположил, что военное давление со стороны ВС РФ может привести к политическому коллапсу на Украине. Риттер отметил, что в настоящее время Россия контролирует ход боевых действий и именно Москва будет выбирать вариант завершения украинского конфликта. Ранее стало известно, что ВСУ понесли потери более 17 тысяч человек за сентябрь, а также потеряли более 2,7 тысячи единиц вооружения и военной техники. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Российская армия успела уничтожить семь БМП Bradley, два немецких танка Leopard и один Challenger в течение месяца.